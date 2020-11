Det nye online fællesskab KomSammen mødes torsdage kl. 14-15. Foto: Chris Montgomery

Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Online KomSammen

Hillerød - 28. november 2020 kl. 15:20 Kontakt redaktionen

Et nyt initiativ i Frivilligcenter Hillerød hedder KomSammen. Det er et åbent onlinefællesskab, hvor alle, der vil møde andre og få en hyggelig snak, er velkomne. Det er både for dem, der savner fællesskab og/eller dem, der vil forsøge sig med det at deltage online. Man skal tilmelde sig for at kunne deltage, og tilmelding sker gennem frivilligcentret.

Mandag 30. november 09.00-10.00: DOF Hillerød Fritidsskole: Qigong.

16.00-18.00: Diabetesforeningen: Café

Hovedemnet vil være motion. Diabetessygeplejerske Janne Helbo fra Hillerød Kommune stiller sig til rådighed. Alle er velkomne.

17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous): Selvhjælpsgruppe

For misbrugere, der er eller vil være stof- og alkoholfri.

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics: Netværksmøde for voksne børn af alkoholiseret eller anden dysfunktionel familie.

Tirsdag 1. december 09.45-10.45: Hillerød Motionsvenner: Motion

Hold bevægelsesapparatet og humøret i gang med motion og afspænding på et mindre hold for seniorer. Efter motionen drikker vi en kop kaffe/te. Der er plads til, at flere kan deltage.

13.30-16.30: Sprog- og netværkscafé: Hjælp til lektier m.m.

Hjælp til lektier, det danske sprog og papirer fra det offentlige. Åben café, der blandt andet henvender sig til flygtninge og indvandrere, der går på sprogskole eller anden uddannelse. Der tales dansk på alle niveauer. Alle interesserede er velkomne.

14.00-15.30: Lungeforeningen: KOL-motionshold

Rolig motion med efterfølgende samvær. Der er oprettet venteliste.

14.00-16.15: Dansk Blindesamfund, Hillerødklubben: Medlemsmøde

Hillerødklubben holder medlemsmøde i Kedelhuset med rejemad og hyggesnak. Medlemmer er velkomne.

16.30-18.00: Økonomisk råd og vejledning

Et frivilligt tilbud til alle borgere, der har behov for økonomisk råd og vejledning baseret på hjælp til selvhjælp. Alle er velkomne, men bestil venligst tid.

17.30-18.30: Advokathjælpen i Hillerød: Retshjælp

Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp til alle.

18.00-19.30: Hillerød Skakklub: Træning og spil

Træning for børn og unge i alderen 6-16 år

19.30-20.00: Træning for seniorer.

Herefter spilles der partier.

Onsdag 2. december 12.30-14.00: Det sociale værksted

Her er vi sammen om kreative aktiviteter og inspirerer hinanden til at prøve kræfter med fx nye teknikker og materialer. Vi har fokus på, at det skal være hyggeligt, socialt og uformelt at komme i værkstedet. Vi sætter musik på anlægget, og så er der mulighed for få en kop kaffe og en hyggelig snak undervejs. Værkstedet er for dig mellem 18 og 40 år.

17.00-19.00: Trivselsgruppe for børn i sorg

En trivselsgruppe for børn er et fællesskab for børn med de samme udfordringer. Her sættes der ord på deres situation, de hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, ser nye handlemuligheder og oplever, at de ikke er alene. Gruppen ledes af to voksne frivillige.

19.30-20.45: Al-Anon (pårørende til alkoholikere): Selvhjælpsgruppe

Anonym selvhjælpsgruppe mødes om at være pårørende eller ven til alkoholikere. Vi mødes for at dele erfaringer, styrke og håb. Alle interesserede er velkomne.

19.30-20.45: Alateen: Selvhjælpsgruppe

Alateen er en selvhjælpsgruppe for teenage-pårørende til alkoholikere. Vi mødes for at dele erfaringer, styrke og håb om at have en forælder, der er ramt af alkoholisme.

Torsdag 3. december 9-15: Hillerød Kvindekrisecenter: Medarbejder- og frivilligdage

Faglige dage for personalet, der mødes for at diskutere, hvordan krisecentret skal udvikle sig herunder udvikling i det frivillige arbejde.

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul I: Sæt styr på tilværelsen - og få vind i håret og gode ben

Cykelgruppen Fri-hjul I er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Gruppen er lukket for nye medlemmer. Venteliste er oprettet.

10.20-12.00 FOF: Kursus i spansk

Der undervises på niveau A2.

11.00-12.30: Mandeholdet: Byvandring

Er du mand over 60 år og har lyst du til at dyrke motion, træning og brug for et nyt fællesskab.

Så deltag i Mandeholdets byvandringshold, der gennemfører byvandringer i Hillerød. Deltagelse er gratis. Vi mødes med udgangspunkt i Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12c, hvor vi også slutter af med at drikke en kop kaffe/te.

11.00-13.30: Åndehullet: Rolig motion med efterfølgende samvær

Motion fortrinsvis på stole, øvelser med elastikker, stående og gående øvelser. Gymnastikken er målrettet åndehulsgruppen.

13.00-15.00: Kom med!-gågruppe

Turen er for dig, der ønsker en hyggelig gåtur sammen med andre - uanset om du bruger stok, rollator eller bare ikke er så vant til at gå ture. Vi mødes i frivilligcentret og går herfra i al slags vejr. Efter turen drikker vi en kop kaffe/te sammen. Tilmelding ikke nødvendig.

14.00-15.00 KomSammen

KomSammen er et uformelt online fællesskab, hvor vi både tager en hyggelig snak og sammen bliver inspireret og klogere på, hvad der rører sig lokalt. Alle er velkomne til at være med.

15.00-16.00: ÆldreSagen: Ældregymnastik

Motion for ældre, fortrinsvis på stole.

18.30-21.00: Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år

Mødested for ensomme over 24 med det formål at hjælpe ensomme voksne ud af isolation og ensomhed og arrangere aktiviteter, der opbygger fællesskaber og skaber muligheder for nye venskaber.

19.00-21.00: ADHD-foreningen: Café for voksne med ADHD

Cafeen er et frirum, hvor du kan tale med ligestillede og få støtte til de udfordringer, du oplever i hverdagen. Der vil først være et oplæg og en styret snak om dagens emne, senere er der åben café med kaffe, te og småkager. Åben for medlemmer og interesserede. Man møder bare op.

19.00-21.00: Angstforeningen: Selvhjælpsgruppe

Del dine tanker og erfaringer om angst med andre. Dette er ikke en åben gruppe, men der oprettes løbende nye grupper.

Fredag 4. december 09.00-15.00 :Hillerød Kvindekrisecenter: Medarbejder- og frivilligdage

Faglige dage for personalet, der mødes for at diskutere, hvordan krisecentret skal udvikle sig herunder udvikling i det frivillige arbejde.

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul II: Sæt styr på tilværelsen - og få vind i håret og gode ben

Cykelgruppen Fri-hjul II er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Gruppen er lukket for nye medlemmer. Venteliste er oprettet.

Søndag 6. december 10.00-14.00: Danske Slægtsforskere Danmark: DNA i slægtsforskningen

11.00-18.00: Hillerød Skakklub: Holdkampe mod andre klubber.

Frivilligcenter Hillerød

Fredensvej 12c

3400 Hillerød,

tlf. 2750 8037

info@frivilligcenter-hillerod.dk

