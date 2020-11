Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Nyt samarbejde skal inddrage unge autister i fællesskaber

Det sociale værksted er et nyt projekt, som er oprettet af Frivilligcenter Hillerød og Hans Knudsen Instituttet, der arbejder aktivt for at inddrage unge med autisme i lokale foreningsfællesskaber, og det sker ved at udvikle en metode og en værktøjskasse, der klæder foreningerne på til at modtage og inddrage medborgere med forskellige udfordringer med fokus på autisme.

De unge fra Hans Knudsen Instituttet har deres gang i frivilligcentret en gang om ugen i aktiviteter som kreativt værksted og brætspil.

Mandag 9.november

09.00-10.00: DOF Hillerød Fritidsskole: Qigong

10.00-13.00 Kvindekrisecentret: Lev uden vold

Organisationen Lev Uden Vold har oprettet en netværksgruppe for tidligere

voldsudsatte kvinder i samarbejde med Hillerød Krisecenter og Frivilligcenter Hillerød. Netværksgruppen er for tidligere voldsudsatte, der er brudt ud af volden, og er faciliteret af en gruppeleder med psykologisk baggrund. Gruppen mødes hver anden uge, i alt ti gange. Hvert møde varer tre timer med pause.

11.00-14.00: Slægtsforskningsgruppen i frivilligcentret: Åben gruppe

En åben gruppe med interesse for slægtsforskning. Nybegyndere såvel som erfarne slægtsforskere er velkomne. I gruppen hjælper vi hinanden med at komme i gang, deler gode råd og inspiration m.v. Vi bruger også internettet i forbindelse med slægtsforskning. Medbring gerne madpakke.

13.00-15.00: Læsekreds Q-11: Læsegruppe

Alle interesserede er velkomne

16.00-18.00: Trivselsgruppe for børn i skilsmissefamilier

En trivselsgruppe for børn er et fællesskab for børn med de samme udfordringer. Her sættes der ord på deres situation, de hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, ser nye handlemuligheder og oplever, at de ikke er alene. Gruppen ledes af to voksne frivillige.

17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous): Selvhjælpsgruppe

For misbrugere, der er eller vil være stof- og alkoholfri.

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics):

Netværksmøde for voksne børn af alkoholiseret eller anden dysfunktionel familie.

Tirsdag 10. november

09.45-10.45: Hillerød Motionsvenner: Motion

Hold bevægelsesapparatet og humøret i gang med motion og afspænding. Mindre hold for seniorer med plads til flere interesserede. Efter motionen drikker vi en kop kaffe/te.

13.30-16.30: Sprog- og netværkscafé: Hjælp til lektier m.m.

Hjælp til lektier, det danske sprog og papirer fra det offentlige. Åben café, der blandt andet henvender sig til flygtninge og indvandrere, der går på sprogskole eller anden uddannelse. Der tales dansk på alle niveauer.

15.00-16.30: Lungeforeningen: KOL-motionshold

Rolig motion med efterfølgende samvær. Der er oprettet venteliste.

16.30-18.00: Økonomisk råd og vejledning

Et tilbud til alle borgere, der har behov for økonomisk råd og vejledning baseret på hjælp til selvhjælp. Alle er velkomne, men bestil venligst tid.

17.30-18.30: Advokathjælpen i Hillerød: Retshjælp

Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp til alle.

18.30-23.00: Hillerød Skakklub: Træning og spil

18.00 - 19.30: Træning for børn og unge i alderen 6-16 år.

19.30-20.00: Træning for seniorer.

Onsdag 11. november

09.30-12.15: Klatmalerne

En netværksgrupper, der maler i atelieret.

10.00-12:30: It-café: Rådgivning og hjælp

Ældre Sagen Hillerød og Frivilligcenter Hillerød samarbejder om en it-café. It-frivillige vil onsdage i lige uger hjælpe med små og store problemer på it-området. Det gælder pc’er, tablets og mobiltelefoner samt tilsvarende Apple-versioner. Ingen spørgsmål er forkerte, og store problemer for brugerne er måske bare små for hjælperne.

12.30-15.00: Det sociale værksted

Er du mellem 18 og 40 år- og er du interesseret i at blive del af et foreningsfællesskab? Så kom og vær med i vores sociale værksted! Vi støtter hinanden i at være sociale og være med i et fællesskab. Der vil løbende være forskellige aktiviteter, fx kreativt værksted, brætspil, m.m. Det sociale værksted er et samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød, Hans Knudsen Instituttet og Center for Udvikling og Støtte. Alle er velkomne.

18.00-22.00: SF Hillerød: Storkredsmøde

19.00-21.00: Angstforeningen: Selvhjælpsgruppe

Del dine tanker og erfaringer om angst med andre. Dette er ikke en åben gruppe, men der oprettes løbende nye grupper.

19.30-20.45: Pårørende til alkoholikere (Al-Anon): Selvhjælpsgruppe

Anonym selvhjælpsgruppe mødes om at være pårørende eller ven til alkoholikere. Alle interesserede er velkomne.

19.30-20.45: Alateen: Selvhjælpsgruppe

For teenage-pårørende til alkoholikere.

Torsdag 12. november

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul I

Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet.

10.00-12.00: Team Overgang: Selvhjælpsgruppe (Lukket gruppe).

10.20-13.55: FOF: Kursus i spansk

Der undervises på niveau A2

11.00-13.30: Åndehullet: Rolig motion med efterfølgende samvær

Motion fortrinsvis på stole, øvelser med elastikker, stående, gående øvelser for folk med en lungelidelse.

13.00-15.00: Kom med!: Gågruppe

Turen er for dig, der ønsker en hyggelig gåtur sammen med andre - uanset om du bruger stok, rollator eller bare ikke er så vant til at gå ture. Vi mødes i frivilligcentret og går herfra i al slags vejr. Efter turen drikker vi en kop kaffe/te sammen.

15.00-16.00: ÆldreSagen: Ældregymnastik

Motion for ældre, fortrinsvis på stole.

18.30-21.00: Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år

Gruppen har til formål at hjælpe ensomme voksne ud af isolation og ensomhed og arrangere aktiviteter, der opbygger fællesskaber og skaber muligheder for nye venskaber.

19.00-21.00: Hillerød Bys Lokalråd: Ekstraordinær generalforsamling.

19.00-22.00: SF Hillerød: Medlemsmøde.

Fredag 13. november

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul II

Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet.

Lørdag 14. november

09.30-17.00 Røde Kors: Kursus i førstehjælp

Kurset giver introduktion til grundlæggende førstehjælp for alle og er obligatorisk for alle, der skal tage kørekort. Introduktion til hjertestarter. Pris 575 kr. inkl. materialer og kaffe/te.