Næste uge er sidste chance for at få økonomisk og juridisk rådgivning, inden frivilligcentret åbner i august. Arkivfoto

Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Ny gruppe starter inden sommerferien

Den sidste uge før sommerferien i frivilligcentret byder på blandt andet en nystartet selvhjælpsgruppe, bipolargruppen, som mødes hver anden onsdag; også i juli.

I bipolargruppen får deltagerne et netværk, der selv kender til at have bipolar lidelse, og gruppemedlemmerne har mulighed for at kontakte hinanden. Gruppen er gruppen er tilknyttet DepressionsForeningen og følger DepressionsForeningens retningslinjer.

Andre selvhjælpsgrupper mødes også den sidste uge, og Barokhavens Venner holder sin generalforsamling inden ferien.

Rådgivningerne om tirsdagen er åbne for sidste gang inden august.

Mandag 28. juni

17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous): Selvhjælpsgruppe

For misbrugere, der er eller vil være stof- og alkoholfri.

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics):

Netværksmøde for voksne børn af alkoholiseret eller anden dysfunktionel familie.

Tirsdag 29. juni

09.30 -14.30: Dansk Blindesamfund

Seminar om det fremtidige arbejde.

15.00-16.30: Lungeforeningen: KOL-motionshold

Rolig motion med efterfølgende samvær. Der er oprettet venteliste.

15.30-17.30: Amnesty International

Medlemsmøde i lokalafdeling Hillerød. Deltag i lokalgruppens arbejde for menneskerettigheder for alle. Vær med til at oplyse og gøre en forskel globalt ved at arbejde lokalt. Alle interesserede er velkomne. Du møder bare op.

16.30-18.00: Økonomisk råd og vejledning

Et tilbud til alle borgere, der har behov for økonomisk råd og vejledning baseret på hjælp til selvhjælp. Alle er velkomne, men bestil venligst tid.

17.30-18.30: Advokathjælpen i Hillerød: Retshjælp

Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp til alle.

18.00-20.00: Barokhavens Venner

Generalforsamling.

Onsdag 30. juni

09.30-12.15: Klatmalerne

En netværksgrupper, der maler i atelieret.

19.00-21.00: Bipolargruppen

Selvhjælpsgruppe under DepressionsForeningen udveksler erfaringer og bliver klogere på sig selv.

19.30-20.45: Pårørende til alkoholikere (Al-Anon): Selvhjælpsgruppe

Anonym selvhjælpsgruppe mødes om at være pårørende eller ven til alkoholikere. Alle interesserede er velkomne.

19.30-20.45: Alateen: Selvhjælpsgruppe

For teenage-pårørende til alkoholikere.

Torsdag 1. juli

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul I

Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet.

10.00-12.00: Strik under åben himmel

Snup termokanden, tæppet, strikke- og, hækletøjet eller broderiet og hyg dig i selskab andre i nogle timer udendørs på græsset ved Frivilligcenter Hillerød. (I tilfælde af regn går vi indendørs.)

Sammen skaber vi et socialt fællesskab med plads til snak, hygge og deling af tips og tricks. Vi hjælper og inspirerer hinanden, så vær med hvis du mangler ideer til dit næste projekt, er stødt på problemer i en opskrift, er nybegynder og mangler vejledning eller bare vil nørkle sammen med andre. Alle er velkomne uanset niveau, og man møder bare op uden tilmelding.

11.00-13.30: Åndehullet: Rolig motion med efterfølgende samvær

Motion fortrinsvis på stole, øvelser med elastikker, stående, gående øvelser for folk med en lungelidelse.

12.00-13.00 Exitcirklen: Information om gruppeforløb

Få information om samtalegrupper for tidligere og aktuelt voldsramte kvinder. Grupperne faciliteres af gruppeterapeut Mette Thyghøj i samarbejde med en frivillig facilitator. Grupperne foregår hver uge to timer pr. uge og i et forløb på 13 gange.

13.00-15.00: Kom med!: Gågruppe

Turen er for dig, der ønsker en hyggelig gåtur sammen med andre - uanset om du bruger stok, rollator eller bare ikke er så vant til at gå ture. Vi mødes i frivilligcentret og går herfra i al slags vejr. Efter turen drikker vi en kop kaffe/te sammen.

15.00-16.00: Ældre Sagen: Ældregymnastik

Motion for ældre, fortrinsvis på stole.

18.30-21.00 Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år

Gruppen har til formål at hjælpe ensomme voksne ud af isolation og ensomhed og arrangere aktiviteter, der opbygger fællesskaber og skaber muligheder for nye venskaber. Alle i målgruppen er velkomne. Man møder bare op.

19.00-21.00: Angstforeningen

Selvhjælpsgruppe, hvor ligesindede mødes. Del tanker og erfaringer omkring angst og håndtering af de udfordringer, angsten kan medføre.

19.00-21.00: ADHD-foreningen

Café for voksne med ADHD Cafeen er et frirum, hvor du kan tale med ligestillede og få støtte til de udfordringer, du oplever i hverdagen. Der vil først være et oplæg og en styret snak om dagens emne, senere er der åben café med kaffe, te og småkager. Åben for medlemmer og interesserede. Man møder bare op

Fredag 2. juli

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul II

Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet.