Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Mundbindene gemmes væk

Hillerød - 12. juni 2021 kl. 14:00 Kontakt redaktionen

Fra mandag er det ikke længere et krav at bære mundbind eller fremvise coronapas i Frivilligcenter Hillerød. Og til august lempes kravene om antallet af deltagere i mødelokalerne. Indtil da markerer frivilligcentret sommeren med at genoptage en tradition, der har ligget stille et par år. Sommerarrangement med jordbærkage, hvor medlemmer og brugere er inviteret til kaffe og kage samt sange fra Højskolesangbogen on hyggeligt samvær. Arrangementet rykker indendørs i tilfælde af dårligt vejr. Havefolket er også i fuld sving. Haveselskabet Nordsjælland holder foredrag, om hvordan vi kan bruge græsser i haverne.

Mandag 14. juni 17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous): Selvhjælpsgruppe

For misbrugere, der er eller vil være stof- og alkoholfri. 19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics):

Netværksmøde for voksne børn af alkoholiseret eller anden dysfunktionel familie.

Tirsdag 15. juni 15.00-16.30: Lungeforeningen: KOL-motionshold

Rolig motion med efterfølgende samvær. Der er oprettet venteliste. 16.30-18.00: Økonomisk råd og vejledning

Et tilbud til alle borgere, der har behov for økonomisk råd og vejledning baseret på hjælp til selvhjælp. Alle er velkomne, men bestil venligst tid. 17.30-18.30: Advokathjælpen i Hillerød: Retshjælp

Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp til alle. 19.00-21.30: Aspigerne: Netværksgruppe under Autismeforeningen

Kvindegruppe, der mødes til kaffe og masser af snak. 18.30-23.00: Hillerød Skakklub: Træning og spil

18.00 - 19.30: Træning for børn og unge i alderen 6-16 år.

19.30-20.00: Træning for seniorer.

Onsdag 16. juni 09.30-12.15: Klatmalerne

En netværksgrupper, der maler i atelieret. 17.00-19.00: Trivselsgruppe: for børn i sorg

En trivselsgruppe for unge pårørende i et fællesskab med andre med de samme udfordringer. Her sættes der ord på deres situation, de hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, ser nye handlemuligheder og oplever, at de ikke er alene. Gruppen ledes af to voksne frivillige. 19.30-20.45: Pårørende til alkoholikere (Al-Anon): Selvhjælpsgruppe

Anonym selvhjælpsgruppe mødes om at være pårørende eller ven til alkoholikere. Alle interesserede er velkomne. 19.30-20.45: Alateen: Selvhjælpsgruppe

For teenage-pårørende til alkoholikere.

Torsdag 17. juni 09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul I

Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet. 10.00-12.00: Strik under åben himmel

Snup termokanden, tæppet, strikke- og, hækletøjet eller broderiet og hyg dig i selskab andre i nogle timer udendørs på græsset ved Frivilligcenter Hillerød (i tilfælde af regn går vi indendørs). Sammen skaber vi et socialt fællesskab med plads til snak, hygge og deling af tips og tricks. Vi hjælper og inspirerer hinanden, så vær med hvis du mangler ideer til dit næste projekt, er stødt på problemer i en opskrift, er nybegynder og mangler vejledning eller bare vil nørkle sammen med andre. Alle er velkomne uanset niveau, og man møder bare op uden tilmelding. 11.00-13.30: Åndehullet: Rolig motion med efterfølgende samvær

Motion fortrinsvis på stole, øvelser med elastikker, stående, gående øvelser for folk med en lungelidelse. 12.00-13.00 Exitcirklen: Information om gruppeforløb

Få information om samtalegrupper for tidligere og aktuelt voldsramte kvinder. Grupperne faciliteres af gruppeterapeut Mette Thyghøj i samarbejde med en frivillig facilitator. Grupperne foregår hver uge to timer pr. uge og i et forløb på 13 gange. 13.00-15.00: Kom med!: Gågruppe

Turen er for dig, der ønsker en hyggelig gåtur sammen med andre - uanset om du bruger stok, rollator eller bare ikke er så vant til at gå ture. Vi mødes i frivilligcentret og går herfra i al slags vejr. Efter turen drikker vi en kop kaffe/te sammen. 15.00-16.00: Ældre Sagen: Ældregymnastik

Motion for ældre, fortrinsvis på stole. 15.00-17.00: Frivilligcenter Hillerød: Sommerarrangement

Frivilligcentrets medlemmer og brugere er inviteret til et sommerarrangement med jordbærkage og hyggeligt samvær. 18.30-21.00 Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år

Gruppen har til formål at hjælpe ensomme voksne ud af isolation og ensomhed og arrangere aktiviteter, der opbygger fællesskaber og skaber muligheder for nye venskaber. Alle i målgruppen er velkomne. Man møder bare op. 19.00-21.00: Haveselskabet Nordsjælland: Foredrag Design med græsser

Nina Ewald fortæller, om hvordan vi kan bruge græsser i vore haver. Entre 50 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke-medlemmer.

Fredag 18. juni 09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul II

Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet. 10.00-12.00: Fibromyalgi- & Smerteforeningen (Tidl. Dansk Fibromyalgi-forening): Netværksmøde

Lokalgruppen i Hillerød holder møde en gang om måneden.

Lørdag 19. juni 12.00-15.00: Repair Café Hillerød

Har du en gammel håndmixer, der er i stykker, et upålideligt strygejern, en lynlås,

der driller, eller en kjole, hvor sømmen er skredet, og tænker du på at kassere disse ting? Så tøv en kende. Repair Café Hillerød kan hjælpe dig. En flok handykvinder og -mænd står klar med symaskine og skruetrækker til at hjælpe med at reparere dine sager. Interesserede møder bare op. 12.00-16.00: Nyreforeningen: Generalforsamling.

