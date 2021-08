Frivillig Fredag holdes i år som en havefest med 1.000 lanterner, og forberedelserne er i fuld gang. Foto: Frivilligcenter Hillerød

Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Frivillig Fredag forberedes

Hillerød - 28. august 2021 kl. 15:42 Kontakt redaktionen

24. september markerer frivillige over hele landet Frivillig Fredag som en hyldest til det frivillige arbejde. Sidste år blev arrangementerne aflyst på grund af corona, men i år bliver der sat fuld blus på, når Frivilligcenter Hillerød og andre aktører i Kulturaksen inviterer alle til havefest under titlen Havefest med 1.000 lanterner.

I området ved plænen mellem frivilligcentret og biblioteket og Klaverfabrikken vil der være aktiviteter, musik, underholdning, uddeling af FrivilligSocialprisen 2021 og en festlig fællesspisning særligt for frivillige. Dagen slutter med en koncert arrangeret af Klaverfabrikken.

I den kommende uge mødes frivilligcentrets medlemsforeninger for at planlægge og forberede dagen samt for at drøfte det kommende kommunalvalg i november.

Mandag 30. august

10.00-11.30: Foreningen for Mindful Living: Mindful Yoga.

12.00-14.00: Styrk din Krop: Træning for ældre 65+

Alsidig og hensyntagende træning for knap så mobile ældre 65+. Aktiviteterne foregår både stående, gående og på stole. Efter træningen drikker vi en kop kaffe/te sammen. Der oprettes venteliste.

16.00-18.00: Trivselsgruppe for børn i skilsmissefamilier

En trivselsgruppe for børn er et fællesskab for børn med de samme udfordringer. Her sættes der ord på deres situation, de hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, ser nye handlemuligheder og oplever, at de ikke er alene. Gruppen ledes af to voksne frivillige.

17.00-19.00: Medlemsmøde om Frivillig Fredag

Frivilligcenter Hillerød holder møde med medlemsforeninger og -grupper om fejringen af Frivillig Fredag den 24. september og vores vinkel på kommunalvalget i november.

17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous): Selvhjælpsgruppe

For misbrugere, der er eller vil være stof- og alkoholfri.

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics):

Netværksmøde for voksne børn af alkoholiseret eller anden dysfunktionel familie.

Tirsdag 31. august

12.00-13.30: Foreningen for Mindful Living: Holistisk fitness.

14.00-15.30: Lungeforeningen: KOL-motionshold

Rolig motion med efterfølgende samvær. Der er oprettet venteliste.

15.30-17.30: Amnesty International: Medlemsmøde

Medlemsmøde i lokalafdeling Hillerød. Deltag i lokalgruppens arbejde for menneskerettigheder for alle. Vær med til at oplyse og gøre en forskel globalt ved at arbejde lokalt. Alle interesserede er velkomne. Du møder bare op.

16.00-18.00: Trivselsgruppe for søskende til børn med særlige udfordringer

En trivselsgruppe for børn er et fællesskab for børn med de samme udfordringer. Her sættes der ord på deres situation, de hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, ser nye handlemuligheder og oplever, at de ikke er alene. Gruppen ledes af to voksne frivillige.

16.30-18.00: Økonomisk råd og vejledning

Et tilbud til alle borgere, der har behov for økonomisk råd og vejledning baseret på hjælp til selvhjælp. Alle er velkomne, men bestil venligst tid.

17.30-18.30: Advokathjælpen i Hillerød: Retshjælp

Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp til alle.

Hillerød Skakklub: Træning og spil

18.00-19.30 Træning for børn og unge i alderen 6-16 år

19.30-20.00 Træning for seniorer

Herefter spilles der partier 19.00-21.00: Grænseforeningen: Foredrag om Flensborg

Hans-Christian Davidsen, kulturredaktør på Flensborg Avis fortæller om Flensborg. Pris 30 kr. for medlemmer og 50 kr. for gæster inkl. kaffe og kage.

Onsdag 1. september

09.30-13.00: Klatmalerne: Malergruppe

En netværksgruppe, som maler i atelieret.

11.00-12.30: Tai Chi chuan: Kampsystem

Tai Chi chuan er et gammelt kinesisk kampsystem, som med sine langsomme, kontrollerede bevægelser styrker balance, koncentration og koordination.

17.00-19.00:Trivselsgruppe for søskende til børn med særlige udfordringer

En trivselsgruppe for børn er et fællesskab for børn med de samme udfordringer. Her sættes der ord på deres situation, de hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, ser nye handlemuligheder og oplever, at de ikke er alene. Gruppen ledes af to voksne frivillige.

19.00-21.00: Angstforeningen: Selvhjælpsgruppe, hvor ligesindede mødes

Del dine tanker og erfaringer omkring angst og håndtering af de udfordringer, angsten kan medføre.

19.30-20.45: Pårørende til alkoholikere (Al-Anon): Selvhjælpsgruppe

Anonym selvhjælpsgruppe mødes om at være pårørende eller ven til alkoholikere. Alle interesserede er velkomne.

19.30-20.45: Alateen: Selvhjælpsgruppe

For teenage-pårørende til alkoholikere.

Torsdag 2. september

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul I

Cykelgruppen Fri-hjul I er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Gruppen er lukket for nye medlemmer. Venteliste er oprettet.

10.00-12.00: Strik under åben himmel

Snup termokanden, tæppet, strikke- og, hækletøjet eller broderiet og hyg dig i selskab andre i nogle timer udendørs (indendørs hvis vejret er dårligt) på græsset ved Frivilligcenter Hillerød. Sammen skaber vi et socialt fællesskab med plads til snak, hygge og deling af tips og tricks. Vi hjælper og inspirerer hinanden, så vær med hvis du mangler ideer til dit næste projekt, er stødt på problemer i en opskrift, er nybegynder og mangler vejledning eller bare vil nørkle sammen med andre.

Alle er velkomne uanset niveau, og man møder bare op uden tilmelding.

10.20-12.00: FOF: Spansk sprogkursus

Der undervises af Albena Radeva.

11.00-13.30: Åndehullet: Rolig motion med efterfølgende samvær

Motion fortrinsvis på stole, øvelser med elastikker, stående, gående øvelser for folk med en lungelidelse.

12.00-13.00: Exitcirklen: Information om gruppeforløb

Få information om samtalegrupper for tidligere og aktuelt voldsramte kvinder. Grupperne faciliteres af gruppeterapeut Mette Thyghøj i samarbejde med en frivillig facilitator. Grupperne foregår hver uge, 2 timer pr. uge, i et forløb på 13 gange.

13.00-15.00: Kom med!: Gågruppe

Turen er for dig, der ønsker en hyggelig gåtur sammen med andre - uanset om du bruger stok, rollator eller bare ikke er så vant til at gå ture. Vi mødes i frivilligcentret og går herfra i al slags vejr. Efter turen drikker vi en kop kaffe/te sammen. Tilmelding ikke nødvendig.

15.00-16.00: Ældre Sagen: Ældregymnastik

Motion for ældre, fortrinsvis på stole.

18.30-21.00: Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år

Gruppen har til formål at hjælpe ensomme voksne ud af isolation og ensomhed og arrangere aktiviteter, der opbygger fællesskaber og skaber muligheder for nye venskaber. Alle i målgruppen er velkomne. Man møder bare op.

18.00-21.30: Lokalhistorisk Forening: Generalforsamling og foredrag

Foredraget "Liget i skoven" er historien om Preben Simonsen, en ung mand der i 1944 blev likvideret i Gribskov. Arrangementerne foregår i Kedelhuset.

19.00-21.00: Sathya Sai Baba: Studiekreds

Vi studerer Sai Babas taler og åndelige litteratur. Alle interesserede er velkomne.

19.00-21.00: ADHD-foreningen: Café for voksne med ADHD

Cafeen er et frirum, hvor du kan tale med ligestillede og få støtte til de udfordringer, du oplever i hverdagen. Der vil først være et oplæg og en styret snak om dagens emne, senere er der åben café med kaffe, te og småkager. Åben for medlemmer og interesserede. Man møder bare op.

19.00-21.00 Hillerød Skakklub: Skakcafé med forskellige temaer

Fredag 3. september

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul II

Cykelgruppen Fri-hjul II er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Gruppen er lukket for nye medlemmer. Venteliste er oprettet.

Søndag 5. september

10.00-14.00: Danske Slægtsforskere: Åbent hus

Tips og tricks i slægtsforskningen. Er du interesseret i slægtsforskning eller er kørt fast i anerne eller har du spørgsmål til din slægt? Vi er en gruppe erfarne slægtsforskere, der gerne vil hjælpe andre. Alle er velkomne, ingen tilmelding, du kommer bare.

