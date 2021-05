Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Dagligdagen er ved at vende tilbage

Onsdag 2. juni

09.30-12.15: Klatmalerne

En netværksgrupper, der maler i atelieret.

17.00-19.00: Trivselsgruppe: for børn i sorg

En trivselsgruppe for unge pårørende i et fællesskab med andre med de samme udfordringer. Her sættes der ord på deres situation, de hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, ser nye handlemuligheder og oplever, at de ikke er alene. Gruppen ledes af to voksne frivillige.

19.30-20.45: Pårørende til alkoholikere (Al-Anon): Selvhjælpsgruppe

Anonym selvhjælpsgruppe mødes om at være pårørende eller ven til alkoholikere. Alle interesserede er velkomne.

19.30-20.45: Alateen: Selvhjælpsgruppe

For teenage-pårørende til alkoholikere.