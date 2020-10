Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Bevæg dig for livet

En række idrætsforeninger og fonde er gået sammen om projektet Bevæg dig for livet. Det henvender sig til mænd og kvinder over 60 år, der ikke regelmæssigt dyrker idræt eller bevæger sig mindre end en time pr. uge, og som bliver forpustet. De får tilbudt en gratis funktionstest med individuel feedback på styrke, udholdenhed, balance, smidighed og koordination.

Projektet skal motivere til en aktiv livsstil og giver kompetent vejledning i, hvordan man kan forbedre sin fysiske form samt hvilke lokale motionstilbud, som passer til den enkelte. Man får en gratis funktionstest med individuel feedback på, hvor der med fordel kan sættes ind for at styrke balance, smidighed og form.

Alle borgere over 60 år kan deltage trods fysiske skavanker eller andre begrænsninger, men deltagerantallet er begrænset til 14, og man skal tilmelde sig gennem Hillerød Kommune.

Ud over dette initiativ gennemfører Styrk din krop, Hillerød Motionsvenner, Lungeforeningen, Åndehullet, ÆldreSagen og Kom med!-gågruppen aktiviteter med motion og bevægelse.

Mandag 5. oktober

09.00-10.00: DOF Hillerød Fritidsskole: Qigong.

10.15-15.45: FOF: Kursus i billedkunst.

12.00-14.00 Styrk din Krop: Træning for ældre 65+

Alsidig og hensyntagende træning for knap så mobile ældre over 65 år. Aktiviteterne foregår både stående, gående og på stole. Efter træningen drikker vi en kop kaffe/te sammen. Lukket for nye deltagere, men der oprettes venteliste.

14.00-16.30: Hillerød Bibliotek: Læsekreds.

16.00-18.00: Trivselsgruppe for børn i skilsmissefamilier

En trivselsgruppe for børn er et fællesskab for børn med de samme udfordringer. Her sættes der ord på deres situation, de hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, ser nye handlemuligheder og oplever, at de ikke er alene. Gruppen ledes af to voksne frivillige.

17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous): Selvhjælpsgruppe

For misbrugere, der er eller vil være stof- og alkoholfri.

18.00-20.0: Bedre Psykiatri: Foredrag med efterfølgende generalforsamling

Foredrag ved Birgitte Janischefska, pårørendementor, som vil komme ind på de problematikker, der opstår mellem de pårørende og psykiatrien. Alle er velkomne. Det er gratis at deltage, men tilmelding nødvendig.

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics: Netværksmøde for voksne børn af alkoholiseret eller anden dysfunktionel familie.

Tirsdag 6. oktober

09.45-10.45: Hillerød Motionsvenner: Motion

Hold bevægelsesapparatet og humøret i gang med motion og afspænding på et mindre hold for seniorer. Efter motionen drikker vi en kop kaffe/te. Der er plads til, at flere kan deltage.

11.00-14.00: Kreativt Værksted

Vi maler, strikker eller hækler i det kreative værksted. Medbring selv dine materialer – vi støtter og sparrer med hinanden.

13.00-15.00: Ud i Livet: Café

I Café Ud i Livet kan du hver uge komme og høre mere om peer-to-peer projektet ”Ud i Livet” og om, hvordan du kan være med.

13.30-16.30: Sprog- og netværkscafé: Hjælp til lektier m.m.

Hjælp til lektier, det danske sprog og papirer fra det offentlige. Åben café, der blandt andet henvender sig til flygtninge og indvandrere, der går på sprogskole eller anden uddannelse. Der tales dansk på alle niveauer. Alle interesserede er velkomne.

14.00-15.30: Lungeforeningen: KOL-motionshold

Rolig motion med efterfølgende samvær. Der er oprettet venteliste.

16.30-18.00: Økonomisk råd og vejledning

Et frivilligt tilbud til alle borgere, der har behov for økonomisk råd og vejledning baseret på hjælp til selvhjælp. Alle er velkomne, men bestil venligst tid.

17.30-18.30: Advokathjælpen i Hillerød: Retshjælp

Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp til alle.

18.00-19.30: Hillerød Skakklub: Træning og spil

Træning for børn og unge i alderen 6-16 år

19.30-20.00 Træning for seniorer.

Herefter spilles der partier.

Onsdag 7. oktober

09.30-13.00: Klatmalerne: Malergruppe

En netværksgruppe, som maler i atelieret.

10.00-12.00: Bevæg dig for livet: Gratis funktionstjek for ældre over 60

Borgere over 60 år kan få en gratis funktionstest med individuel feedback på styrke, udholdenhed, balance, smidighed og koordination. Få kompetent vejledning i at forbedre den fysiske form samt hvilke lokale motionstilbud, som passer til den enkelte. Vi følger alle covid19-anbefalinger og sørger for håndsprit og holder afstand. Der er maksimalt 14 pladser.

12.30-14.00: Safe Space

Hyggeligt samvær om kreative udfoldelser eller motion sammen med unge fra Hans Knudsen Instituttet.

17.00-19.00: Trivselsgruppe for børn i sorg

En trivselsgruppe for børn er et fællesskab for børn med de samme udfordringer. Her sættes der ord på deres situation, de hjælper hinanden med at afklare dilemmaer, ser nye handlemuligheder og oplever, at de ikke er alene. Gruppen ledes af to voksne frivillige.

19.30-20.45: Al-Anon (pårørende til alkoholikere): Selvhjælpsgruppe

Anonym selvhjælpsgruppe mødes om at være pårørende eller ven til alkoholikere. Vi mødes for at dele erfaringer, styrke og håb. Alle interesserede er velkomne.

19.30-20.45: Alateen: Selvhjælpsgruppe

Alateen er en selvhjælpsgruppe for teenage-pårørende til alkoholikere. Vi mødes for at dele erfaringer, styrke og håb om at have en forælder, der er ramt af alkoholisme.

Torsdag 8. oktober

09.30-11.00: Styrk din Krop: Træning for ældre 65+

Alsidig og hensyntagende træning for knap så mobile ældre over 65 år. Aktiviteterne foregår både stående, gående og på stole. Efter træningen drikker vi en kop kaffe/te sammen.

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul I: Sæt styr på tilværelsen - og få vind i håret og gode ben

Cykelgruppen Fri-hjul I er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Gruppen er lukket for nye medlemmer. Venteliste er oprettet.

10.20-12.00 FOF: Kursus i spansk

Der undervises på niveau A2.

11.00-13.30: Åndehullet: Rolig motion med efterfølgende samvær

Motion fortrinsvis på stole, øvelser med elastikker, stående og gående øvelser. Gymnastikken er målrettet åndehulsgruppen.

13.00-15.00: Kom med!-gågruppe

Turen er for dig, der ønsker en hyggelig gåtur sammen med andre - uanset om du bruger stok, rollator eller bare ikke er så vant til at gå ture. Vi mødes i frivilligcentret og går herfra i al slags vejr. Efter turen drikker vi en kop kaffe/te sammen. Tilmelding ikke nødvendig.

15.00-16.00: ÆldreSagen: Ældregymnastik

Motion for ældre, fortrinsvis på stole.

18.30-21.00: Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år

Mødested for ensomme over 24 med det formål at hjælpe ensomme voksne ud af isolation og ensomhed og arrangere aktiviteter, der opbygger fællesskaber og skaber muligheder for nye venskaber.

19.00-22.00: SF Hillerød: Medlemsmøde.

Fredag 9. oktober

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul II: Sæt styr på tilværelsen - og få vind i håret og gode ben

Cykelgruppen Fri-hjul II er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Gruppen er lukket for nye medlemmer. Venteliste er oprettet.

Søndag 11. oktober

09.30-17.00: Kurset giver introduktion til grundlæggende førstehjælp for alle og er obligatorisk for alle, der skal tage kørekort. Introduktion til hjertestarter. Pris 575 kr. inkl. materialer og kaffe/te.

Tilmelding via https://www.rodekors.dk.

10.00-14.00: Danske Slægtsforskere Danmark: DNA i slægtsforskningen

Studiegruppe: DNA i slægtsforskningen. Alle interesserede er velkomne