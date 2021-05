Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Aktiviteterne åbner igen

Bookingen er i fuld gang, og programmet for aktiviteterne er ved at blive produceret, fortæller frivilligcentret. Foreløbig er nedenstående aktiviteter på programmet, og der dukker muligvis flere op.

Man kan kontakte frivilligcentret eller sin forening for at høre, om der sker noget i ens forening.

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics): Netværksmøde for voksne børn af alkoholiseret eller anden dysfunktionel familie.

15.30-17.30: Amnesty International: Medlemsmøde. Møde i lokalafdeling Hillerød. Deltag i lokalgruppens arbejde for menneskerettigheder for alle. Vær med til at oplyse og gøre en forskel globalt ved at arbejde lokalt. Du møder bare op.