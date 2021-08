Det sker i Frivilligcenter Hillerød: Åbning næsten uden begrænsninger

Sommerferien i frivilligcentret er forbi, og aktiviteterne er kommet i gang.

Blandt de nye tiltag kan nævnes Tai Chi chuan, der er et gammelt kinesisk kampsystem med langsomme, kontrollerede bevægelser, der styrker balance, koncentration og koordination. It-cafeen holder flyttedag og vil fremover blive afviklet i lige uger.

Gågruppen mødes fremover om formiddagen.

Langt de fleste corona-restriktioner er faldet bort, så forholdene er næsten normale. Dog gælder krav om størrelse af gulvplads for stående aktiviteter stadig, og anbefalinger om afstand, hygiejne og rengøring er stadig gyldige.

Mandag 9. august

10.00-11.30: Foreningen for Mindful Living: Mindful Yoga

13.00-15.00: Læsekreds Q-11: Læsegruppe

Alle interesserede er velkomne.

17.00-19.00: NA (Narcotics Anonymous): Selvhjælpsgruppe

For misbrugere, der er eller vil være stof- og alkoholfri.

19.00-21.30: ACA (Adult Children of Alcoholics):

Netværksmøde for voksne børn af alkoholiseret eller anden dysfunktionel familie.

Tirsdag 10. august

12.00-13.30: Foreningen for Mindful Living: Holistisk fitness

15.00-16.30: Lungeforeningen: KOL-motionshold

Rolig motion med efterfølgende samvær. Der er oprettet venteliste.

16.30-18.00: Økonomisk råd og vejledning

Et tilbud til alle borgere, der har behov for økonomisk råd og vejledning baseret på hjælp til selvhjælp. Alle er velkomne, men bestil venligst tid.

17.30-18.30: Advokathjælpen i Hillerød: Retshjælp

Hillerøds advokater giver gratis og anonym retshjælp til alle.

Onsdag 11. august

09.30-12.15: Klatmalerne

En netværksgrupper, der maler i atelieret.

10.00-12.30: It-cafe: Rådgivning og hjælp

Ældre Sagen Hillerød og Frivilligcenter Hillerød samarbejder om en it-café. It-frivillige vil onsdage i lige uger hjælpe med små og store problemer på it-området. Det gælder pc’er, tablets og mobiltelefoner samt tilsvarende Apple-versioner. Ingen spørgsmål er forkerte, og store problemer for brugerne er måske bare små for hjælperne. Alle er velkomne.

11.00-12.30: Tai Chi chuan: Kampsystem

Tai Chi chuan er et gammelt kinesisk kampsystem, som med sine langsomme, kontrollerede bevægelser styrker balance, koncentration og koordination. Ved kontinuerlig udøvelse har Tai chi en særdeles gavnlig indflydelse på helbredet – fysisk såvel som meltalt.

15.00-16.00: Foreningen for Mindful Living

Medlemsmøde

19.00-21.00: Bipolargruppen

Selvhjælpsgruppe under DepressionsForeningen udveksler erfaringer og bliver klogere på sig selv.

19.00-21.30: Autismeforeningen

Netværksmøde for forældre til drenge med autisme årgang 2002-2005.

19.30-20.45: Pårørende til alkoholikere (Al-Anon): Selvhjælpsgruppe

Anonym selvhjælpsgruppe mødes om at være pårørende eller ven til alkoholikere. Alle interesserede er velkomne.

19.30-20.45: Alateen: Selvhjælpsgruppe

For teenage-pårørende til alkoholikere.

Torsdag 12. august

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul I

Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet.

10.00-12.00: Strik under åben himmel

Snup termokanden, tæppet, strikke- og, hækletøjet eller broderiet og hyg dig i selskab andre i nogle timer udendørs på græsset ved Frivilligcenter Hillerød. (I tilfælde af regn går vi indendørs.)

Sammen skaber vi et socialt fællesskab med plads til snak, hygge og deling af tips og tricks. Vi hjælper og inspirerer hinanden, så vær med hvis du mangler ideer til dit næste projekt, er stødt på problemer i en opskrift, er nybegynder og mangler vejledning eller bare vil nørkle sammen med andre.

Alle er velkomne uanset niveau, og man møder bare op uden tilmelding.

10.30-12.30: Kom med!: Gågruppe

Turen er for dig, der ønsker en hyggelig gåtur sammen med andre - uanset om du bruger stok, rollator eller bare ikke er så vant til at gå ture. Vi mødes i frivilligcentret og går herfra i al slags vejr. Efter turen drikker vi en kop kaffe/te sammen.

11.00-13.30: Åndehullet: Rolig motion med efterfølgende samvær

Motion fortrinsvis på stole, øvelser med elastikker, stående, gående øvelser for folk med en lungelidelse.

12.00-13.00: Exitcirklen: Information om gruppeforløb

Få information om samtalegrupper for tidligere og aktuelt voldsramte kvinder. Grupperne faciliteres af gruppeterapeut Mette Thyghøj i samarbejde med en frivillig facilitator. Grupperne foregår hver uge to timer pr. uge og i et forløb på 13 gange.

15.00-16.00: Ældre Sagen: Ældregymnastik

Motion for ældre, fortrinsvis på stole.

18.30-21.00: Vennepunktet: Et mødested for voksne mellem 24 og 40 år

Gruppen har til formål at hjælpe ensomme voksne ud af isolation og ensomhed og arrangere aktiviteter, der opbygger fællesskaber og skaber muligheder for nye venskaber. Alle i målgruppen er velkomne. Man møder bare op.

19.00-21.00: Angstforeningen

Selvhjælpsgruppe, hvor ligesindede mødes. Del tanker og erfaringer omkring angst og håndtering af de udfordringer, angsten kan medføre.

Fredag 13. august

09.50-12.00: Cykelgruppen Fri-hjul II

Cykelgruppen er for dig, der har en cykel og vil kunne cykle 20 km på et par timer. Venteliste er oprettet.

Søndag 15. august

10.00-14.00: Danske Slægtsforskere: Åbent hus

Tips og tricks i slægtsforskningen. Er du interesseret i slægtsforskning eller er kørt fast i anerne eller har du spørgsmål til din slægt? Vi er en gruppe erfarne slægtsforskere, der gerne vil hjælpe andre.

mw