Det skal være nemt og lækkert

Esther plukker bær i haven og laver sine desserter i portioner. Det skal ikke være for indviklet.

19. august 2020

I fem år har Esther Geneser knoklet dag ud og dag ind på at etablere en stor have på bakketoppen uden for Alsønderup, hvor hun bor med sin mand. Haven - Esthers Have - er efterhånden blevet en turistattraktion, der tiltrækker haveentusiaster fra hele landet, når hun med jævne mellemrum lukker havelågen op til åben have. Derudover holder hun kurser i blomsterbinding og fotografi, hvor hun også altid forkæler kursisterne med hjemmebag og måske også en sang.

Min yndlingsret Hvad vil du helst servere om sommeren? Det har vi spurgt en række personligheder i Hillerød om, og de deler deres opskrifter med læserne hen over sommeren.

Herfra lyder opfordringen til at tænde op i grillen eller komfuret, måske trække en flaske vin op, og smage på sommermaden. Og selv om det er hyggeligt, er det også hårdt arbejde. Hver gang, der kommer gæster, skal haven være pæn og inspirerende, græsset skal slås og det værste ukrudt fjernes, så Esther Geneser har nok at lave.

Sommercheesecake Ca. 6 portioner



Ca. 250 gr. Mascarpone

1 dl piskefløde

200 gr. Digestivekiks

100 gr. smør

Hjemmelavet solbærsyltetøj

2 dl kirsebærlikør

En håndfuld friske solbær og lidt lavendelblomster til pynt.

Sådan gør du:

Knus digestivekiks i en skål.

Kom de knuste kiks i en lille gryde sammen med smørret indtil smørret smelter.

Lad blandingen køle lidt af, og fordel den i 6 små glas.

Kom en smule kirsebærlikør i hver portion og stil glassene i køleskabet ca. 1 times tid.

Bland Mascarpone sammen med piskefløde i en skål og fordel blandingen oven på kiksene i glasskålene

Fordel solbærsyltetøj på osteblandingen i glassene og pynt dem til sidst med et par friske solbær og lavendelblomster Så når der skal laves mad i Esthers Have, skal det være nemt og lækkert.

- Jeg laver aldrig mad efter besværlige opskrifter. Det skal være noget, der kan være på en A4-side. Og helst med et stort billede, siger Esther Geneser.

- Men vi kan godt lide at lave mad. Det kan godt være er godt, selv om det er hurtigt. Bare det er baseret på gode råvarer.

Hun fortæller, at hun laver mad med inspiration fra Italien og Frankrig, hvor hun ofre rejser med sin mand, men også med inspiration fra køkkenet i sit hjemland Brasilien - hvor man jo spiser meget kød.

- Og så bruger vi mange krydderier. Brasiliansk mad er ikke stærkt med chili, men krydret med hvidløg og persille. Når jeg laver oksesteg, er det med laurbær, hvidløg, rosmarin og timian. Rosmarin og timian er jo fra Sydeuropa. Og så har vi altid balsamico og olivenolie. Det skal ikke mangle, siger hun.

I Esthers Have er det blevet sensommer. Det store dahliabed i haven blomster i alle farver, de blå lavendler er i blomst, og solbærbuskene er tunge af bær.

De lilla bær spiller hovedrolle i den sommerret, Esther Geneser serverer for læserne i dag. Og det er nemt, understreger hun, mens hun plukker bær til desserten, som er en cheesecake med mascarpone og solbær i glas - pyntet med lavendlerne, som hun har massevis af i sin have.

- Det er jo ikke sådan noget som Mette Blomsterberg ville lave. Hun laver fine ting, men jeg orker det ikke. Den her dessert er lækker og nem, og alle kan lave det. Vi laver tit dessert, og gerne tiramisu, triffli og sådan noget. Og tit portionsanrettet, for det er nemt at servere, siger hun og tilføjer:

- Jeg kan faktisk ikke lide ting, der er for besværlige. Det gælder også i min have. Jeg har ingen planter, der skal ind om vinteren. Det orker jeg ikke, siger hun, som dog har udvidet haveinteressen fra kun at være blomster til en køkkenhave, som er anlagt nær hønsegården bag huset.

- Jeg har haft det før, men det er aldrig blevet godt. Men i år er det blevet ret flot. Og det er jo ret tidstypisk i den her coronatid. Der investerer vi i spiselige ting, og ikke kun blomster, siger hun.

