Det skal være nemmere at være frivillig

Hillerød - 11. februar 2018 kl. 08:35

Hillerød Kommune er ved at drøfte, hvordan det kan blive nemmere at være frivillig. I Udvalget for Kultur og Fritid snakker man om én indgang i forvaltningen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I budgettet for 2018-2021 blev politikerne enige om at fjerne eller mindske det »bøvl« kommunens frivillige oplever med papirarbejde i forbindelse med deres frivillige indsats. I den forbindelse drøfter kommunens fagudvalg møderne og tidligere på ugen var det kultur- og fritidsudvalgets tur.

- Det handler om, at vi har fået at vide, at der kan være masser papirbøvl, der skal udfyldes, og skemaer man ikke kan finde. Vi skal se på, om der er arbejdsgange, man kan hjælpe mere med. Frivilligcentret stiller gerne op til at hjælpe, men det kan være, at vi har lavet procedurer, der er uhensigtsmæssige og møgbesværlige, og det er det, vi vil se på, siger udvalgsformand Rikke Macholm (SF).

Hun tilføjer:

- I mit udvalg har vi snakket om én indgang i forvaltningen. Et godt sted, hvor man kan melde ind, hvis man møder noget som frivillig og synes, at det er noget rod. Lidt ligesom, at man kan melde ind om huller i vejen.

Ifølge formanden, er der lagt op til, at der skal findes forbedringer, som ikke koster penge.

- Mange vil sige økonomi og flere lokaler. Men det står ikke lige for at løse, så lad os løse det med den økonomi vi har, der tror jeg, vi kan komme langt, siger hun.