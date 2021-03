Det skal være mere sikkert at cykle i de små landsbyer

Det håber politikerne, som nu afsætter halvanden million kroner til konceptet 'cykellandeveje'. Tanken er at gøre forholdene sikrere for cyklister på små veje i mindre landsbyer - uden at det skal koste en bondegård.

"Det er tiltænkt de mindre landsbyer, hvor der ikke er lavet cykelsti, og hvor man kan lave 2-1-veje eller få sænket hastigheden en anelse, så det er mere sikkert at være blød trafikant," siger udvalgsformand Dan Riise (V), som håber, at flere vil benytte sig af den tohjulede fremfor at starte motoren i en bil.

"Vi vil gerne have flere over på cyklerne, både for miljøets og trafikkens skyld. Vi vil gerne have flere skolebørn til at cykle, så forældrene ikke skal starte bilen, og vi vil gerne have trafikken til at glide bedre, og det kan hjælpe, hvis vi får flere over på en cykel eller i over i den offentlige trafik".