Se billedserie Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Det gror på Hillerøds vilde renseanlæg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det gror på Hillerøds vilde renseanlæg

Hillerød - 25. juni 2021 kl. 10:09 Af Janne Mulvad Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen

Hillerød: Hillerød Forsynings nye, dyre renseanlæg på Solrødgård, HCR Syd, har haft sine udfordringer og er også blevet udsat for kritik, blandet andet fordi, det endte med at blive et kostbart projekt for forsyningsselskabet.

Men i Hillerød Forsyning er medarbejderne stolte af stedet, som er ganske unikt. Det er således første gang man i Danmark har opført et fuldt overdækket renseanlæg. Går man en tur på området, og henover renseanlægget - det kan man nemlig - kan man heller ikke på nogen måde lugte, hvad der foregår inden bag de mørke glasruder og under græstaget.

Hele Solrødgård er da også udviklet som et rekreativt område. Hillerød Forsyning arbejder derfor blandt andet sammen med kommunens biologer om forskellige projekter, der skal fremme biodiversiteten, og forsyningen er engageret i organisationen "Vild med Vilje".

Søren Hedegaard, som er kommunikationskonsulent hos Hillerød Forsyning, oplyser at arkitektens tanker omkring Solrødgård var, at området skal stå ret uberørt hen, blandt andet for at fremme biodiversiteten.

I perioden efter at HCR Syd, Klima- og Miljøcentret og genbrugsstationen blev anlagt var fokus på at gøre området pænt, få anlagt stier og så videre, men nu er tiden kommet til at få fokus på at fremme biodiversiteten på området.

Det sker gennem forskellige tiltag, og ét af dem er at så de rette frøblandinger og derefter lade en del af området vokse vildt, i stedet for at slå græsset. Der er anlagt regnvandsbede, som i tørre perioder som nu vil have vildtvoksende græs i bedene. Når det regner vil vandet samle sig i bedene og tiltrække insekter.

Arbejdet med biodiversitet på Solrødgård kommer også til at blive en del af programserien »Giv os naturen tilbage« på DR. Første sæson, som kørte i 2020, handlede primært om Hjørring Kommune, og var et af de mest sete programmer på DR sidste år, oplyser Søren Hedegaard, som er kommunikationskonsulent hos Hillerød Forsyning.

- Planen er, at produktionsholdet kommer forbi Solrødgård nogle gange i løbet af det kommende års tid for at følge vores arbejde med at øge biodiversiteten. Vi får ikke hovedrollen i programserien, men bliver måske et fast punkt, som programmet løbende vender tilbage til, fortæller Søren Hedegaard, som understreger, at tilgangen til arbejdet med at styrke biodiversiteten er, at det ikke må koste ekstra.

- Vi har naturligvis et budget til vedligehold af området, og det ændrer sig ikke. Vi bruger bare pengene anderledes, siger han.