Det er næsten U2, og det er næsten live

1. marts kan man næsten komme til U2-Koncert i Royal Stage, når bandet Die Herren fejrer sit 30 års jubilæum med en onlinekoncert.

Hillerød - 15. februar 2021

Det burde fejres med en kæmpe fest, en livekoncert for alle de trofaste fans. 1. marts har U2 kopibandet Die Herren eksisteret i 30 år, men som det meste andet forhindrer coronapandemien bandet i at markere den store dag som sådan en bør markeres.

- På en eller anden måde har der jo været corona i et helt år, så vi har jo aldrig planlagt noget. Men da vi kunne se, at restriktionerne fortsatte, besluttede vi os for at lave en koncert i vores øvelokale og streame den, fortæller bandets frontfigur, Morten Marcher, som tilbragte de første 26 år af sit liv i Hillerød og stadig opfatter sig som en Hillerøddreng.

Når der ikke er corona, vender han hvert år mellem jul og nytår hjem til Støberihallen, hvor De Røde Veste de sidste ti år har arrangeret en koncert med bandet. Og her dukker alle de gamle skolekammerater som regel op blandt publikum.

Direktøren er fan En af dem, der ofte befinder sig blandt publikum når Die Herren spiller, er Carsten Larsen, som er direktør for Royal Stage.

Og han har rigtig god plads i multihallen for tiden. Så da han hørte om Die Herrens 30-års koncert, tilbød ham bandet at låne den kæmpe store koncertsal til at optage koncerten.

- Vi går jo lidt og keder os. Og jeg tænkte, at det skal jo se ordentligt ud, når man skal holde fødselsdagskoncert. Jeg tror det bliver en bedre koncert for dem, der skal sidde og se det, end hvis det er optaget i et øvelokale, siger Carsten Larsen.

Og så blev det en aftale, at fødselsdagskoncerten skulle optages i de imponerende rammer i Royal Stage.

- Det siger man jo ikke nej til, siger Morten Marcher, mens han ser sig omkring i den store, tomme sal.

Han er kommet til Hillerød for at fortælle om koncertplanerne. Morten McClane, som er produktionschef i Royal Stage, dukker også op. På grund af corona er hans arbejdsuge reduceret til ni timer om ugen, og han virker glad over at få noget at lave og har idéer med til koncertens scenografi.

- Skal vi ikke lave det midt på gulvet? Og så starte helt stille og roligt med kun en smule lys på bandet - så I løbet af de 70 minutter så vokser det - så det sidste nummer er bare Roskilde Festival, siger han begejstret til Morten Marcher, som er med på idéen.

Man kan altid blive bedre Det var han også for 30 år siden, da han havde besluttet sig for at samle et band. Planen var, at gøre bandet til et fuldtidsjob, og han satte en annonce i Den Blå Avis med teksten »Sanger søger band med god kemi«.

Der var bid. Bassisten Claes René Topp og guitaristen Esben Søgaard Nielsen, havde fået trommeslageren Carsten Vang Madsen med på idéen om at lave et U2 kopiprojekt. Og da de læste den Blå Avis, tog de fat i Morten Marcher og fortalte ham, at han skulle synge U2.

Og selv om Morten Marcher ikke rigtig kendte noget til det irske band, gik han med på idéen.

- Jeg havde aldrig hørt nogen af de sange, men man skal jo starte et sted, og så prøvede vi det. Og så gik der 30 år med det, siger Morten Marcher, som ikke er blevet træt af at spille U2.

- Det er nogle fantastiske sange. De er jo alle sammen klassikere, siger han.

Undervejs blev et par trommeslagere slidt op, så det nu er Ulrik Frost Nilsson, der spiller trommer i bandet, men ellers er opstillingen som i 1991.

Bandet fik øvelokale hos Kanal København, som lå i Valby. Her hed direktøren dengang Carsten Larsen, og han blev hurtigt fan af bandet og har været det lige siden.

Mange flere fans fulgte efter, og bandet har i dag en trofast fanskare. De sidste 25 år har bandet spillet på fuld tid. Det bliver til cirka 80 koncerter om året, når der altså ikke er corona.

- Vi har været heldige at det har vist sig at være så langtidsholdbart. Og så har vi som orkester været dygtige til at formidle U2's sange, siger Morten Marcher.

Bandet øver stadig hver onsdag, for selv om sangene er indlært, kan de stadig læres om og om igen, og så bliver bandet endnu bedre til at gengive U2's hits.

- Der er en ambition om, at vi skal blive bedre. Jeg troede engang, der var en grænse for, hvor god man kan blive. Men det er der ikke. Man kan hele tiden blive bedre til at synge og spille, siger forsangeren og tilføjer selvsikkert:

- Jeg har aldrig sunget så godt, som jeg gør nu.

Klik ind på Youtube 1. marts kan man selv høre hvor god Morten Marcher og de andre herrer er, hvis man klikker sig ind på Die Herrens Youtube kanal. Klokken 20 streames koncerten, som har fået navnet »30-års koncerten - Die Herrens liv med U2 gennem 3 årtier«. Udover musikken byder programmet, som styres af vært Søren Zeuth, på voxpops fra fans og støtter, indlæg fra Die Herren-venner og samarbejdspartnere gennem 30 år, Søren Zeuths historier med Die Herren og »Kissers Facebook Brevkasse«.