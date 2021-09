Se billedserie Foto: Propreco

Derfor vil FC Nordsjællands akademi til Hillerød

Uddannelserne i Hillerød er en af årsagerne til, at FC Nordsjælland gerne vil flytte akademiet til byen. Grundlægger Tom Vernon og bestyrelsesformand Jan Laursen fortalte om akademiet til C4’s årsmøde.

Hillerød - 13. september 2021 kl. 09:00 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

FC Nordsjællands fodboldakademi vil til Hillerød for at give deres unge spillere en bedre uddannelse ved siden af fodbolden.

Læs også: Projekt for stadionkvarter kan vokse betydeligt

Det fortalte klubbens bestyrelsesformand Jan Laursen for nylig ved C4 Foreningens årsmøde.

- Vi vil rigtig gerne se, om der kan gøres mere for uddannelsesmuligheder, så det ikke kun handler om fodbold, og der er væsentligt bedre muligheder her, sagde han.

FC Nordsjællands fodboldakademi hedder Right to Dream, og manden bag det er Tom Vernon. Han fortalte ved årsmødet om, hvad fodboldakademiet og klubben er drevet af. Her går fodbold og uddannelse hånd i hånd.

- Når man først er valgt til vores akademi, så kan man ikke blive valgt fra igen. Vores vision er at behandle hvert barn som var det vores eget barn, og vi ønsker det bedste resultat for hvert barn, ikke det bedste fodbold-resultat, sagde Tom Vernon.

Det bedste resultat kan være at tage en uddannelse, at skifte sport og blive en hurtig løber, og det kan selvfølgelig også være at blive professionel fodboldspiller.

Tom Vernon fortalte sin historie om Right to Dream fra begyndelse, fordi han gerne ville have erhvervslivet og politikerne i Hillerød til at forstå, hvad FCN og akademiet er drevet af. What makes us tick.

Hjalp hjemløse Tom Vernon begyndte sin historie i 1999 i Ghana i Afrika. Her var han træner for landets bedste fodboldhold og talentspejder for Manchester United. For enden af gaden var en forretning, hvor en hjemløs mor med fire børn fik lov at sove om natten. Tom Vernon var 19-20 år på det tidspunkt og i Ghana sammen med sin kæreste, som nu er hans kone, som han i dag bor sammen med i Hørsholm, hvor hans børn går på den internationale skole.

Tom Vernon købte den hjemløse familie et måltid mad hver aften.

Moren til de fire børn var gravid med sit femte barn og sagde til Tom Vernon, at hun havde en følelse af, at hun ville dø, når hun fødte barnet.

Han var væk i en periode, og da han kom tilbage fik han at vide, at moren var død under fødslen. De fire børn boede på gaden.

Tom Vernon og hans kæreste logerede børnene hos dem selv.

Den ældste dreng på 11 år kendte godt Tom Vernon, fordi han var træner for landets bedste fodboldhold, og drengen ville også være fodboldspiller.

- Hr. Tom, du er nødt til at starte et hold for mig, sagde drengen.

Det gjorde Tom Vernon. Han startede et fodboldhold med 16 drenge. Men han fandt hurtigt ud af, at de ikke fik god nok mad og havde en masse problemer, så han indlogerede alle 16 i sit hjem. Det var begyndelsen på Right to Dream Academy.

Tråde i mange lande I dag består akademiet i Ghana af en campus, der har kostet 7 millioner dollars. 60 børn fra akademiet er blevet professionelle fodboldspillere. De får uddannelse efter et anerkendt program. De har skabt en vej for de unge mennesker til USA, hvor de samarbejder med universiteter. De får mulighed for at komme til USA på scholarships, og Right to Dream Academy har samlet scholarships for i alt 54 millioner dollars.

Tom Vernon er for nylig kommet hjem fra Kairo i Egypten, hvor han har åbnet det tredje fodboldakademi, de to andre er ud over akademiet i Ghana og det i Farum. Det er altså denne store sammenhæng, som Tom Vernon og FC Nordsjælland gerne vil have, at Hillerød skal være en del af, fordi målet for klubben er at flytte akademiet til den nye bydel Favrholm ved det nye supersygehus.

Masterplan næste skridt FC Nordsjælland kom ind i billedet i 2015, da Tom Vernon købte klubben sammen med en udenlandsk gruppe af investorer. Siden købte Tom Vernon alle aktier i klubben, så han blev den eneste ejer, og sidste år blev klubben solgt til den rige Masour-familie i Egypten, som også støtter Right to Dream-akademiet i Ghana.

Opkøbet af FC Nordsjælland skete for at skabe et springbræt for de afrikanske spillere fra akademiet i Ghana til at blive professionelle.

Stadionkvarteret med FC Nordsjællands akademi skal godkendes af byrådet i Hillerød, som skal stemme ja til en masterplan. Det er det konkrete ønske fra FC Nordsjælland, lægger Tom Vernon ikke skjul på.

- Det er det næste skridt, siger han.

Bestyrelsesformand Jan Laursen apellerede til samarbejde mellem FC Nordsjælland og Hillerød.

- Der sker rigtig meget i fodbold, og faciliteter er vigtige. Vi håber, at vi kan brede os ud, på den gode måde, i regionen, og derfor håber vi, at vi kan få en base her i Hillerød, sagde Jan Laursen.

Han understregede, at det skal være et samarbejde med byen, som vil få glæde af det nye stadion, som klubben gerne vil bygge.

Det lokale løbetalent Axel Vang Christensen tilbød ved årsmødet at træne FC Nordsjællands spillere, hvis byen til gengæld får en løbebane på stadion.

Tom Vernon nikkede venligt fra tilhørerpladsen, og Jan Laursen indbød også til samarbejde.

Jan Laursen foreslog, at Axel Vang Christensen kommer og løber en bib-test med spillerne fra FC Nordsjælland.

- Det vil være en øjenåbner for mange af dem.

FC Nordsjælland håber at kunne flytte akademiet til Hillerød i 2026.

