Derfor var politiet tavs om stor aktion

Lærere, elever og forældre måtte vente længe på en forklaring, da politiet satte helikopter og tungt bevæbnede betjente ind omkring Frederiksborg Gymnasium sidste mandag

I en hel time var Nordsjællands Politi tavs om årsagen til den kæmpe politiaktion ved Frederiksborg Gymnasium mandag den 6. september. Her svævede en politihelikopter over gymnasiet på Carlsbergvej, mens tungt bevæbnede politifolk patruljerede rundt om skolen.

Årsagen til det store politiopbud var en anmeldelse, politiet fik klokken 12.28. Anmeldelsen lød på, at der gik en person rundt i skoven nær skolen med kniv og camouflagetøj - men det var der altså ikke nogen, der fik noget at vide om før en time senere.

Ifølge politiinspektør Svend Foldager kom de første betjente til området kort efter anmeldelsen, og mens flere og mere tungt bevæbnede betjente ankom, begyndte snakken at gå og rygterne at florere på de sociale medier.

"Jeg ville ønske, at der ikke blev dannet rygter. Vi kommunikerer meget tidligt med gymnasiet, men det kommer ikke nødvendigvis ud til den enkelte elev, der sidder og kigger på os gennem vinduet," siger Svend Foldager.

Fra anmeldelsestidspunktet gik der virka 40 minutter, før politiet meldte ud, at de arbejdede ved gymnasiet. Klokken 13.10 meldte Nordsjællands Politi ud på Twitter, at de var i gang med at undersøge et mistænkeligt forhold, men der var ingen melding om, hvad det mistænkelige forhold handlede om.

Tager forholdsregler Svend Foldager fortæller, at politiet skal have klarhed over, hvad der er sket, inden de melder noget ud.

"Jeg er enig i, at 40 minutter er lige i overkanten. Når vi får sådan en anmeldelse, går vi gennem en fase, hvor vi forsøger at skabe klarhed over, hvad det er, der sker, og vi frygter, at det er noget større. Vi tager vores forholdsregler, og det er altid en kombination af, hvilke oplysninger vi har, samt hvilke ressourcer, der er i nærheden. I dette tilfælde var helikopteren i nærheden," siger han og fortsætter:

"Hvis vi melder hurtigt ud, at der er en trussel, uden at sige hvad det drejer sig om, er det meget utryghedsskabende, og der er en risiko for, at forældre vil komme rendende for at hente deres børn. Det er farligt. Omvendt er det også farligt, hvis vi ikke melder noget ud overhovedet. Jeg ville ønske, at vi kunne komme med en udmelding tidligere, men det kunne vi ikke".

20 minutter efter første tweet kom der klokken 13.30 endnu en melding på Twitter - altså en time efter anmeldelsen:

"Der er ikke længere noget, der tyder på, at der var et mistænkeligt forhold med relation til Frederiksborg Gymnasium. Vi vil fortsat være til stede med tryghedsskabende patruljer i området," stod der i tweetet.

Psykisk ustabil kvinde Det kom senere frem, at der var tale om en psykisk ustabil kvinde, der ingen relationer havde til gymnasiet, og hvis færden heller ikke havde noget med gymnasiet at gøre. Hun blev sigtet for overtrædelse af knivloven og overgivet til sundhedsvæsnet, da hun blev vurderet ustabil.

Imens hændelsen foregik, og politiet arbejdede på stedet, sad Frederiksborg Gymnasiums lærere og elever på skolen.

Vicerektor på Frederiksborg Gymnasium, Anders Jensen, fortæller, at politiet lidt før klokken 13 trådte ind til et igangværende ledelsesmøde på rektorens kontor. De ville høre, om det var muligt at få alle skolens elever ind i deres klasseværelser og låse dørene. Det var det, og fem minutter senere bad politiet skolens ledelse om at iværksætte nedlukningen, indtil de fik andet at vide.

"Vi kaldte over højttalerne og gik gangene igennem, indtil alle klasseværelser var lukket ned, og så gik rektor og jeg ned foran skolen med de betjente, der koordinerede indsatsen. Vi har en beredskabsplan, der blandt andet indeholder et kort over skolen, som vi udleverede til politiet," siger Anders Jensen.

Samtaler med elever Efter cirka tre kvarters nedlukning kunne rektor melde, at der ingen trussel var, og at eleverne igen kunne forlade klasseværelserne.

Sådan en hændelse kan, på trods af at der ingen trussel var mod gymnasiet, sætte spor i både elever og lærere.

Skolens ledelse har efterfølgende deltaget i en efterbriefing med politiet og fortalt både elever og lærere, hvad det egentlig var, der skete, og de, der måtte have brug for det, har fået mulighed for at tale med en på skolen, fortæller Anders Jensen:

"Vi har været rundt i klasserne, hvor vi har stillet os til rådighed for spørgsmål og kommentarer og tilbudt en snak ovenpå en chokerende hændelse. De vidste jo heller ikke, hvad der foregik. Vi har tilbudt, at eleverne kan få en samtale med en lærer eller studievejleder, og nogle enkelte har taget imod tilbuddet. Men det drejer sig om relativt få".

