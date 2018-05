Bøgen ser tilsyneladende sund ud, og er også sprunget ud som alle andre bøgetræer, så mange har undret sig over, hvorfor træet ikke længere står. Foto: Marion Post

Derfor væltede det smukke bøgetræ

Hillerød - 17. maj 2018 kl. 09:56

Et stort, flot og helt udsprunget bøgetræ er faldet til jorden i haven ved Frederiksborg Slot, og det har undret mange, hvorfor det smukke træ er lagt ned - er det fældes, eller faldet omkuld?

Slotsgartner John Nørgaard Nielsen fortæller, at træet ikke er blevet fældet af ham eller andre gartnere.

Træet er formentlig væltet natten mellem lørdag og søndag, fortæller han

- Vi prøver at undgå at det skal ske, men det sker en gang imellem, at der er træer, der vælter. Vi har holdt øje med det, men det er så væltet inden vi regnede med. Det var jo sprunget ud, så det var ikke umiddelbart til at se, at det ikke havde det godt, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Man kan nu se på det væltede træ, at det har haft et meget dårligt rodsystem - mange af rødderne er døde, og kun ganske få ser friske ud.

- Der få friske rødder, der er tilbage har været i stand til at forsyne træet med vand, så det kunne springe ud. Det kan man undre sig over, når man ser rødderne, at den har kunnet transportere alt det vand op, den skulle bruge, siger han.

Havens træer registreres i et træregisteringssystem, hvor man ser på hvilke træer, der har defekter eller symptomer på, at de kan risikerer at vælte. Og den væltede bøg var et af de træer, der blev holdt øje med.

- Det kan være at der er mange tørre grene, at der er svampevækst eller huller i stammen, siger slotsgartneren.

Der bliver fældet mange træer hvert år i Slotshaven, og cirka 5 til 10 træer fældes årligt, fordi de er syge, og man frygter de kan vælte. Og hvert år vælter der også træer i parken.

- Det sker flere gange om året at et træ vælter, selv om vi gør os umage for, at det ikke skal ske. I barokhaven har vi flere hundrede gamle lindetræer i frugthaverne og ved Rundedam. De er op til 300 år gamle. Der prøver vi at være på forkant, og vi fælder dem, der ser syge ud, for at ingen skal komme til skade. Det gør vi i hele haven, men vi kan ikke forudsé alle hændelser, siger John Nørgaard Nielsen.

Det væltede bøgetræ bliver fjernet i løbet af uges tid.