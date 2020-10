John Franzen stopper som formand for Hillerød Fodbold efter otte år på posten. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Derfor trækker fodboldformand sig med øjeblikkelig virkning

Hillerød Fodbolds formand John Franzen stopper med øjeblikkelig virkning

Hillerød - 28. oktober 2020 kl. 07:25 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hillerød Fodbold skal have ny formand.

John Franzen, der har været bestyrelsesformand for den lokale fodboldklub de sidste otte år, har nemlig valgt at stoppe med øjeblikkelig virkning.

"Hillerød Fodbold har en meget stor plads i mit hjerte, men jeg og resten af bestyrelsen er ikke helt enige om, hvordan vi skal nå vores mål, og det har jeg taget konsekvensen af og har selv valgt at stoppe," fortæller John Franzen, der ikke ønsker at gå i detaljer med, hvad uenighederne drejer sig om.

Han ærgrer sig dog over, at der endnu ikke er blevet indført kontraktfodbold i Hillerød Fodbold.

"Vi fik tilladelsen til at begynde at skrive kontrakter eller leje spillere sidste år, men vi er ikke kommet videre med planerne endnu. Det håber jeg da, at man får gjort noget ved snart. Jeg mener, at det (kontraktfodbold, red.) er vejen frem, hvis Hillerød Fodbold vil tage det næste skridt videre," siger John Franzen til Hillerød Posten.

Være helt sikre Det bliver næstformand Henrik Emil Hansen, der overtager formandsposten frem til generalforsamlingen i februar, og han fortæller til Hillerød Posten, at forberedelserne til at kunne indføre kontraktfodbold i Hillerød Fodbold er i fuld gang.

"Kontraktfodbold er en vigtig målsætning for Hillerød Fodbold. Det første skridt blev taget for knap et år siden med ansættelsen af Jackie Rasmussen, som har fået til opgave at styrke klubbens økonomiske fundament, blandt andet til igangsættelse af kontraktfodbold. Dette arbejde går heldigvis godt, takket være stor velvillighed fra klubbens sposorer. Vi har set på nogle forskellige modeller, men beslutningen er ikke truffet endnu. Vi vil gerne føle os helt sikre på, at vi vælger en model, som passer til Hillerød Fodbold, og som har respekt for det kollektiv og de værdier, der har bragt divisionsholdet fra serie 2 til det nuværende niveau. Denne proces er i gang. Samtidig er det vigtigt for mig at understrege, at når vi tager beslutningen om kontraktfodbold, så skal vores medlemmer, spillere og sponsorer føle sig komfortable med, at det er økonomisk ansvarligt og langtidsholdbart," siger han.

Dynamo og drivkraft Henrik Emil Hansen bekræfter over for Hillerød Posten, at det er John Franzen, der selv har valgt at stoppe som formand.

"Det er John, der har truffet beslutningen om at stoppe. John og resten af bestyrelsen er sådan set enige om målsætningerne for Hillerød Fodbold, men vi er ikke helt enige om, hvordan vi skal nå dem," siger Henrik Emil Hansen.

"John har været en kæmpe dynamo og drivkraft i klubben i mange år, og vi kommer til at savne ham. Men John er ambitiøs og nogle gange også lidt utålmodig, og han synes helt sikkert, at nogle beslutningsprocesser går for langsomt. Derfor har han nok haft svært ved at se sig selv i vores projekt, og det må vi selvfølgelig bare acceptere," siger Henrik Emil Hansen, der samtidig understreger, at formandsskiftet ikke får betydning for klubbens visionsarbejde.

"Hillerød Fodbold kører videre, ambitionsniveauet er fuldstændig intakt, og vi fortsætter det visionsarbejde, der blev igangsat i foråret," siger Henrik Emil Hansen.

Uenige men ikke uvenner John Franzen understreger, at han forlader formandsposten helt uden dramatik. For selv om man er uenige, behøver man ikke at være uvenner, siger han.

"Nogle gange er det også meget godt at stoppe i tide. Jeg har været med i ti år, og måske er der også nogle, der er ved at være lidt trætte af at høre på mig. Jeg kommer stadig til at stå på sidelinjen og se en masse god fodbold. Men det bliver som helt almindelig tilskuer. Det har været mega spændende og sjovt at være med, og jeg er meget stolt over den rejse, vi har været på sammen, og det vi har opnået. Der er et stærkt hold af mennesker - både i bestyrelsen og i resten af organisationen - som kan drive klubben videre, og det er jeg helt tryg ved", siger den nu tidligere fodboldformand til Hillerød Posten.

Bestyrelsen i Hillerød Fodbold består frem til generalforsamlingen i februar af Henrik Emil Hansen, der altså overtager formandsposten, Dorte Meldgaard, Christian Jørgensen, Per Spaniel (fungerende kasserer), Jackie Rasmussen og suppleant Rene Silword.

Hillerød Fodbold har flere end 700 medlemmer. Klubbens førstehold spiller i 2. division.