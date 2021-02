Valeries sygdom gør, at hun pludselig kan blive ramt en voldsom træthed, og det begrænse hende meget. Hun kalder sit handicap for usynligt, men når hun taler med Lotte behøver hun ikke forklare, hvorfor hun har det sådan. Lotte forstår det, for hun er i samme situation. Og det gør en stor forskel. Foto: Kenn Thomsen

Derfor tager Valerie telefonen hver torsdag

I en hverdag med sygdom er det en lettelse at have en ligesindet. Det har Valerie Hall fået gennem Gigtforeningens »Digitale Venner«.

Hillerød - 16. februar 2021

Hver torsdag formiddag klokken 10 sætter Valerie Hall sig til rette i sin lejlighed midt i Hillerød, og ringer op til Lotte Graae. Lotte sidder i Jylland, og venter på opkaldet.

- Det er virkelig et lyspunkt i ugen. I dag, hvor det er tirsdag, er der allerede kun to dage til, at jeg skal ringe til Lotte. Det sætter en etiket på tiden, og så føles den ikke så lang alligevel, siger Valerie Hall, som er 64 år og førtidspensionist med diagnosen fibromyalgi.

Hun bor alene, og hun kender til den ensomhed, coronarestriktionerne kan give.

- Jeg ses med mine venner hver uge, men når man ikke har familie tæt på, kan der være noget ensomhed. Og det er man nødt til at sige til folk, selv om det er tabu. For mig er det fint at være alene, men det er også rart at have noget at se frem til, og have noget kontakt, siger hun om de ugentlige opkald til Lotte Graae.

Patienter er bange Valerie Hall og Lotte Graae er Digitale Venner. Digitale Venner er Gigtforeningens indsats mod en kedelig udvikling blandt foreningens medlemmer, hvor mange er hårdt ramt af coronanedlukningen, og der er i øjeblikket cirka 100 af slagsen, fordelt over hele landet.

I efteråret vist en undersøgelse, at 58 procent af patienterne fik symptomer på depression under den første nedlukning. 36 procent fik flere smerter og sygdomsforværring, fordi de ikke har kunnet træne normalt grundet lukkede træningsfaciliteter. Mange er bange for at blive ramt af corona, og isolerer sig.

- I Gigtforeningens rådgivning taler vi hver dag med mennesker med gigt. Vi kan høre det samme, som forskningen viser, at folk er bange. At de har det sværere end andre, og at rigtig mange følger sig alene og har svært ved at overskue, om der nogensinde kommer et normalt liv igen, siger Mette Bryde Lind, som er direktør i Gigtforeningen.

Derfor fandt foreningen på Digitale Venner.

- Når man har kronisk gigt, så går man med tanker og smerter, som selv den nære familie og gode venner, kan have svært ved at forstå. En "digital ven" ved, hvad det vil sige at have gigt. Kender selv bekymringerne og kan opmuntre og støtte og anerkende. Det kan gøre en stor forskel, siger hun.

Børnebørn i Berlin Valerie Hall er i en lidt anden situation, for hendes sygdom betyder ikke, at hun er i særlig risiko for at blive alvorlig syg af covid-19. For hende er det værste, at grænserne er lukket, for hun har to døtre i Berlin.

- Det værste for mig er, at jeg ikke kan se mine børn og børnebørn i Berlin, siger hun, som så døtrene i sommers, da de besøgte hende i Hillerød.

Børnebørnene har hun ikke set siden julen i 2019.

- Coronarestriktionerne gør, at vi alle bliver begrænset i at gøre, hvad vi vil. Men sat på spidsen har det ikke været en stor forandring for mig, for der var så mange begrænsninger i forvejen, siger Valerie Hall, som har været førtidspensionist siden 2008.

- Som kronisk patient er der ligesom lagt en bund. Så jeg er nok ikke helt så slået ud som jeg kunne være, siger hun.

Hang med næbbet I efteråret begyndte Valerie Hall alligevel at føle sig ramt af situationen.

- Jeg hang lidt med næbbet, og jeg var nødt til at gøre noget, siger hun.

Da hun læste om Digitale Venner i Gigtforeningens blad, satte det noget i gang hos hende.

- Jeg vil gerne lave frivilligt arbejde, men det er svært for mig at forpligte mig til noget. Jeg ved jo, at det kan ske, at jeg fra dag til dag kan være nødt til at melde afbud, fordi jeg ikke har det godt, siger hun.

Men et telefonopkaldt mente hun godt, hun kunne klare, så herfra til at kontakte Gigtforeningen og blive matchet med en digital ven var der ikke langt.

Og det var et godt match, Gigtforeningen fik lavet, da de satte Valerie i forbindelse med Lotte Graae.

- Vi griner meget. Vi har den samme humor. Hun er en sej kvinde, siger hun.

- Så det kører så fint. Vi er helt ligeværdige, det er ikke noget med, at den ene skal hjælpe den anden. Vi taler i telefon, og sender hinanden tekstbeskeder og fotos af dit og dat.

- Lottes træning er aflyst under coronaen, og hun er en af dem, der er mere udsat for at blive syg. Så der er vi forskellige. Men det med hurtigt at blive fyldt op af indtryk og hurtigt blive træt, det har vi fælles. Man skal ikke forklare, hvorfor man ikke kan dit, dat og dut. Det er den fælles forståelse og accept, som er virkelig befriende, siger hun, som har lagt planer med Lotte om at de skal mødes, når corona tillader det. Så mødes de på midten, i Odense.

- Vi bliver begge to hurtigt trætte, men så må vi se, om vi falder i søvn, siger Valerie Hall, som håber flere vil springe ud i at få en digital ven.

- For mig er det en gave at have lært Lotte at kende. Som Lotte siger: Jeg er ikke ensom. Jeg trænger bare til nogen at tale med.