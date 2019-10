35-årige Christina Høi Skovdal meddelte i går, at hun trækker sig fra posten som gruppeformand for Socialdemokratiet, og at hun ikke genopstiller til byrådet i 2021. Foto: Allan Nørregaard

Derfor stopper socialdemokraternes gruppeformand

Hillerød - 22. oktober 2019 kl. 20:17 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En af socialdemokratiets førstedamer i Hillerød, Christina Høi Skovdal, skruer ned for de politiske ambitioner, og genopstiller ikke til byrådet i 2021.

Hun fortsætter valgperioden ud som medlem af byrådet, men overlader allerede nu posten som gruppeformand for Socialdemokratiet i Hillerød Byråd til den nyvalgte Thomas Brücker.

Mere tid til andre ting Der er flere grunde til beslutningen, siger den 35-årige politiker, som i sommer forlod lærerjobbet og tog hul på en kandidatuddannelse i socialvidenskab og kommunikation på RUC.

- Jeg var meget ung, da jeg blev valgt ind, og når valgperioden slutter, har jeg været med i 12 år. Samtidig er jeg startet på en uddannelse på Roskilde Universitet. Når man er i lokalpolitik, tager det en stor del af din vågne tid, og jeg har også lyst til at fylde min tid op med andre ting, siger Christina Høi Skovdal, som har tre mindre børn.

- Jeg vil da ikke lægge skjul på, at når man bruger al den tid, er det et pres på familien, at man er så meget væk. Jeg vil gerne bruge noget mere tid på at være sammen med min familie, siger hun og fortsætter:

- Når jeg er færdig på studiet, vil jeg gerne kunne bruge noget mere tid på arbejdsmarkedet. Jeg skal ud og finde et job, som kunne være spændende for mig. Så det handler om andre ønsker for ens liv, at udvikle sig på arbejdsmarkedet, og være samme med familien.

En svær beslutning Christina Høi Skovdal blev første gang valgt ind i byrådet i 2009. Det gentog sig i 2013 og 2017, hvor hun i 2017 fik 184 personlige stemmer. I begyndelsen af 2018 blev hun gruppeformand for socialdemokraterne, og er desuden næstformand i Børne-, Familie og Ungeudvalget og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutningen om ikke at genopstille til byrådsvalget i 2021 har været undervejs et stykke tid.

- Det har været en utrolig svær beslutning. Store beslutninger træffer man jo ikke fra den ene dag til den anden, og det her er en stor beslutning for mig. Det er en proces, og det er noget, jeg har gået og tænkt over, hvordan min fremtid skal være i Hillerød Byråd, siger Christina Høi Skovdal, som glæder sig over at kunne fortælle om sin beslutning nu, i stedet for at gemme det til næste kommunalvalg er lidt nærmere.

- Det er rart at få katten ud af sækken, siger hun.

- Men det er også enormt vemodigt, for jeg elsker jo Hillerød, jeg holder virkelig af kommunen og det fællesskab, der er. Jeg har jo lært enormt mange mennesker at kende, som jeg selvfølgelig vil savne at være i dialog med og have de snakke med, hvor man føler, at man sammen er med til at udvikle kommunen. Jeg kommer til at savne det helt vildt, siger hun og fortsætter:

- Men jeg glæder mig til at være almindelig borger i byen og kunne være helt almindelig forælder til et barn i folkeskolen, børnehaven eller vuggestuen, og engagere mig i min by på en anden måde, siger hun.

Christina Høi Skovdahl når op på 12 år som byrådspolitiker, når hun stopper ved udgangen af valgperioden. Her ses hun sammen med blandt andre tidligere borgmester Dorte Meldgaard (K) ved stemmeoptællingen efter folketingsvalget i 2015. Foto: Allan Nørregaard



Levet med beslutninger Det er ikke kun 12 års erfaring fra det politiske arbejde, der nu er ved at forsvinde fra byrådet - det er også mange års erfaring med konsekvenserne af de beslutninger, der er blevet truffet, der er på vej væk fra byrådssalen. Som skolelærer i Hillerød Kommune og mor til tre børn, hvor den ældste dreng, Viggo, er født i 2012, har Christina Høi Skovdal med egne ord i mange år levet med de beslutninger, hun selv har været med til at træffe i byrådet.

- Det er ikke sådan, at jeg aldrig vil engagere mig i politik. Men i en periode af mit liv skal det være på den her måde, siger hun.

- Jeg har i høj grad mærket kommunen på min egen krop. Jeg har virkelig lært meget om, hvilke konsekvenser en beslutning har. Det har jeg mærket som forælder og som mor. Jeg har jo været ansvarlig for de områder, jeg selv har været mest påvirket af, børne- og familieområdet, kultur- og fritidsområdet, hvor jeg primært har haft mit politiske virke. På den måde føler jeg mig erfaren, siger hun, som ikke afviser, at hun en dag er tilbage i politik.

