Se billedserie En af de virksomheder, der har skabt mange nye arbejdspladser i Hillerød er Novo Nordisk, som på dette fotos indvier et nyt lager i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Derfor stiger antallet af jobs i Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Derfor stiger antallet af jobs i Hillerød

Det er sær Hillerøds gode placering, der forklarer den store jobvækst i kommunen.

Hillerød - 14. september 2021 kl. 16:39 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Historien om Hillerød har de sidste mange år været historien om en kommune i hurtig vækst, hvor lejlighedskomplekser, rækkehuse og villaer skyder op af jorden i rasende fart.

Læs også: Hillerød i front som jobskaber

Men det er ikke kun antallet af boliger og indbyggere, der stiger. Der bygges også fabrikker og erhvervsdomiciler, og antallet af arbejdspladser i Hillerød er stødt stigende - fra 2009 til 2019 er antallet af jobs i Hillerød steget med 14,8 procent, så der i dag er 34.614 jobs i Hillerød Kommune, fordelt på 2902 arbejdssteder.

Borgmester Kirsten Jensen (S) peger især på Novo Nordisk og Fujifilm, to store arbejdspladser i Hillerød, som har vokset i perioden.

- Vi har store lifesciencevirksomheder, som har investeret meget i den periode. Novo Nordisk lægger bygning til bygning på, og der har også hele tiden været udvikling i den virksomhed, der nu hedder Fujifilm (som i 2019 købte Biogens site i Hillerød, red), siger hun, som også peger på væksten i byggebranchen som en forklaring.

- Vi har rigtig mange gode håndværksvirksomheder i Hillerød, så her er også sket jobvækst, siger hun.

Mens Fujifilm er i gang med at ombygge det produktionsanlæg de købte af Biogen til dobbelt kapacitet, planlægger virksomheden endnu en udvidelse, og det betyder også nye arbejdspladser - inden for få år vil der arbejde mere end 1000 personer på virksomheden. Og hos naboen, Foss, valgte man Hillerød da man skulle have et nyt og moderne domicil, en ejendom som også udvides igen og igen. Ganske nær ligger Novo Nordisk, som betegnes den største private arbejdsplads i Hillerød med 2300 medarbejdere.

Men også en underskov af mindre virksomheder inden for branchen har adresse i Hillerød, eksempelvis Ellab, som er underleverandør i medicinalbranchen, og også her udvides antallet af medarbejdere, peger Erik Helmer Pedersen, direktør i C4 på. Han forklarer virksomhedernes forkærlighed for Hillerød med beliggenheden.

- Der er ingen tvivl om, at der er meget stor bevågenhed på Nordsjælland generelt, og når virksomhederne ser på Nordsjælland, ser man på beliggenhed og infrastruktur, altså muligheden for at komme til og fra området. Og i forhold til andre steder, ikke bare i Danmark, men også i verden, er det rigtig nemt at komme til Hillerød og fra Hillerød, siger han.

Det er da også i Hillerød, man finder Nordsjællands største arbejdsplads, Nordsjællands Hospital, som har i alt 3900 medarbejdere. Nogle af dem har deres arbejdsplads i Frederikssund eller Helsingør, men langt de fleste arbejder i Hillerød, og i løbet af den ti års periode, Erhvervshus Sjælland har set på, er der samlet mange funktioner fra hospitalerne i Helsingør og Frederikssund i Hillerød.

Også administrationen af Region Hovedstaden ligger i Hillerød, ligesom ATP har mange medarbejdere samlet i Hillerød. Hillerød har da også i mange år haft en større andel af jobs inden for offentlig administration og sundhedssekstoren end gennemsnittet i Region Hovedstaden og Danmark som helhed, viser statistikken. Den høje andel fortsætter i fremtiden - tilbage i 2009 besluttede Regeringen, at regionens nye supersygehus skulle opføres i Hillerød, hvor NCC nu er i fuld gang med at bygge det nye hospital på en mark syd for Hillerød.

Og netop den beslutning er en stor del af grundlaget for Hillerøds vækst, både når man ser på indbyggere og arbejdspladser, mener erhvervsdirektøren, for det bliver ikke kun et nyt hospital, der bygges syd for Hillerød, men en helt ny bydel, Favrholm - alt sammen gjort muligt af en ny s-togsstation som muliggør byudvikling i området.

- Det, at man lagde et areal ud den nye bydel gør, at rigtig mange virksomheder kan se, at der vil ske en fantastisk udvikling i Hillerød de kommende år, siger Erik Helmer Pedersen, og nævner, at det har tiltrukket mange investeringer i boliger i Hillerød, som driver befolkningstilvæksten.

- Hele Hillerøds bosætningspolitik har været fuldstændig analog med den måde, virksomheder tænker på, hvor man har fået befolkningen og arbejdspladserne til at stige på samme tid, siger han.

Men er det hele bare et spørgsmål om beliggenhed, eller har nogen været dygtige? Borgmester Kirsten Jensen peger på, at mange af virksomhederne har købt jord til deres nye fabrikker og domiciler af Hillerød Kommune, som overtog jord fra staten, da den lukkede forsøgsgården i Hillerød.

- Virksomhederne kunne rykke til Hillerød, fordi nogen sikrede sig statens jorde til kommunen, siger hun.

Men skal det gå godt, stiller den store udvikling i arbejdspladser også nye krav til kommunen - som eksempelvis selv har betalt for en såkaldt shunt, der gør det lettere for de mange pendlere at komme fra den fyldte Hillerødmotorvejs forlængelse og ind til arbejdspladserne på Novo Nordisk, Fujifilm og Foss uden at hænge fast i farlige og trælse køer.

- Hvis man vil være en kommune for virksomheder og ikke kun boliger, stiller det en masse krav. Det kan især være til infrastruktur, men det kræver også, at vi er opmærksomme på, at vi har uddannelser, der passer til de virksomheder vi har. Det er et arbejde vi har fokus på i vores strategisk uddannelsesforum, der arbejder med at koble uddannelser og virksomheder. Med hensyn til rekruttering arbejder vi i Nordsjællands rekrutteringsservice med, at virksomhederne også efterspørger arbejdskraft fra nabokommunerne og helt fra Sydsverige. Der er mange forskellige ting en kommune gør, når den er erhvervskommune, siger hun.