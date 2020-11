21-årige Jacob Mencke spiller selv fodbold for Birkerød Skjold. Alle ved, at en fodbold skruer i luften, men hvad det skyldes, tænker de færreste over. Jacob Mencke har fået udgivet en videnskabelig artikel i et prestigiøst amerikansk tidsskrift, der beskriver, hvordan studerende selv kan lave forsøg med aerodynamik og skruebolde. Foto: Lars Madsen Foto: MADSENFCK

Derfor skruer en fodbold i luften - 21-årig viser vej til at forstå fysikken

Som bare 21-årig har Jacob Mencke fået udgivet en videnskabelig artikel. I den beskriver han, hvordan selv gymnasieelever nemt kan regne en skruebolds bane ud.

Hillerød - 21. november 2020 kl. 12:01 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Hvad end man spiller tennis, håndbold eller fodbold, så skruer bolden, og det er en helt naturlig del af sporten. Spillere på næsten ethvert niveau ved, hvordan et vip i håndleddet eller en solid yderside kan give et voldsomt spin i bolden.

Men de færreste tænker nok over, hvad det egentlig er, der får bolden til at fortsætte med at skrue, når først den er i luften.

- Det er jo super interessant at se, at du kan give bolden skrue, og den så flyver anderledes gennem luften. Intuitivt giver det ikke så meget mening, siger Jacob Mencke. Han er tredjeårsstuderende på DTU, opvokset i Hillerød og spiller fodbold i Danmarksserien for Skjold Birkerød.

Som et absolut særsyn for en, der er så tidligt i sin uddannelse, har han fået udgivet en videnskabelig artikel i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift, og det handler netop om skru i bolden i sport. Og det hele startede med en undren, der kunne bruges i forbindelse med et kursus om sportsfysik.

- Jeg er selv fodboldmålmand, og der er det blevet meget populært at lave de her 'sydamerikanske udspark', hvor man giver bolden bagskru. Jeg skulle lave et projekt og ville gerne vide, hvor meget det egentlig hjælper at sparke sådan, forklarer han.

Magnuskraften Fænomenet, der påvirker boldens flugt i luften kaldes Magnuskraften, og den er relativt velbeskrevet. Jacob Menckes bidrag er at vise, hvordan man selv kan udregne boldens linje, med hvad han kalder en simpel model.

- Det handler om, hvordan luften omkring bolden påvirkes. Den flyver på en anden måde, fordi der bliver skabt trykforskel i luften, så bolden vil beygnde at dreje. Det er ret kompliceret at forstå, hvordan den opstår, men simpelt at modellere, for kraften afhænger kun af, hvor meget den spinner og i hvilken retning, forklarer han.

I sin videnskabelige artikel sætter han som den første tingene sammen med en vejledning og koder, så gymnasieelever i fysikundervisningen selv kan undersøge kraften bag skrueboldene.

- Det mest banebrydende, og der skal jo være noget, når man udgiver en artikel, er, at vi har sat de forskellige elementer sammen og vist, hvordan man kan bruge fysikken i undervisning for at spire unge menneskers interesse. Med en bold og en mobiltelefon, der kan optage i slow-motion, er det muligt at gennemføre den samme type forsøg, som jeg har foretaget, forklarer han.

Fed anerkendelse Til sine forsøg har Jacob Mencke fået en smule hjælp af et par medspillere fra sit fodboldhold, der har sparket en masse bolde af sted, som han har filmet.

- Idéen er, at man kan filme boldens bane og med software lave videoen om til datapunkter. Fysikken bag siger, at hvis man kender boldens starthastighed, startposition, og hvor meget den drejer i luften, så vil kan kunne udregne dens teoretiske bane, siger han.

Den videnskabelige artikel sendte Jacob Mencke første gang ind til American Journal of Physics i foråret. Siden er den blevet læst igennem af fagfolk, der har haft forslag til rettelser, og er så blevet publiceret i tidsskriftet.

Hans underviser på DTU Mirko Salewski har ikke tidligere oplevet, at en universitetsstuderende allerede på sit andet år har udført arbejde, der kunne udgives som en videnskabelig artikel.

- Mange af vores unge forskere vil være misundelige, for det tager som regel mere end et år som færdiguddannet, før det lykkes at få noget udgivet, siger han.

For Jacob Mencke er det et stort klap på skulderen.

- Det er superfedt, også at man får en anerkendelse af det arbejde, man har lavet, og at andre gider høre på det. Det er meget interessant, at man går fra i gymnasiet at reproducere andres forsøg til nu selv at kunne lave selvstændige undersøgelser, og at der er ny fysik, man kan opdage, siger han.