Se billedserie Asmaa Alabedullah har fået sin sag genåbnet og risikerer at miste opholdstilladelse i Danmark. Foto: Per Skovkjær Sand

Send til din ven. X Artiklen: Derfor risikerer syriske Asmaa at miste sin læreplads på en tandlægeklinik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Derfor risikerer syriske Asmaa at miste sin læreplads på en tandlægeklinik

Regeringen har sat et initiativ i gang, som kan få store konsekvenser for mange syriske flygtninge.

Hillerød - 01. september 2021 kl. 06:00 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Der udbrød klapsalver på torvet midt i tidligere sognepræst i Grønnevang Kirke i Hillerød Thyge Enevoldsens tale ved demonstrationen mod hjemsendelse af syriske flygtninge tirsdag eftermiddag.

- Jeg er flov på Danmarks vegne. Jeg er simpelthen flov, sagde han, og de cirka 100 demonstranter begyndte at klappe.

Thyge Enevoldsen er flov over, at Asmaa Alabedullah fra Hillerød risikerer, at blive sendt ud af landet til en uvis tilværelse i Syrien. I juni 2020 oplyste Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i en pressemeddelelse fra regeringen, at omkring 900 sager om flygtninge fra Damaskusprovinsen skulle genovervejes. Asmaa Alabedullah er én af de syrere, hvis sager er oppe til genovervejelse, og hun venter stadig på en afgørelse. En mand fortæller, at der står en journalist, og hun kommer over for at fortælle sin historie. I hånden har hun et rødt hjerte af pap, hvor der står »Giv os en fremtid«. Hun går direkte til fakta.

Har ingen familie i Syrien For otte måneder siden fik Asmaa Alabedullah at vide, at hendes opholdstilladelse skulle genovervejes. Hun har ingen familie i Syrien. Hendes far og mor og bror bor også i Danmark, men det er kun hendes sag, som er blevet taget op til genovervejelse. Hun er i gang med at uddanne sig til tandklinikassistent og har en elevplads hos Lynge Tandklinik, men hun har svært ved at koncentrere sig om en eksamen, fordi hun er stresset af risikoen for at miste sin opholdstilladelse. Hvis man mister sin opholdstilladelse, skal man rejse ud af Danmark, men fordi Danmark ikke har en aftale med Assad-regimet om hjemsendelser, så kan man blive i landet. Men så skal man bo på et udrejsecenter og mister muligheden for at have et almindeligt liv.

- Det er meget farligt for mig, hvis jeg kommer tilbage, siger Asmaa Alabedullah.

Hendes to brødre desserterede fra militæret, da familien flygtede. Hendes far og mor var ansat i regeringen og rejste ud af landet uden tilladelse. De kom til Danmark i slutningen af 2014. Hendes advokat har skrevet til Flygtningenævnet og bedt dem genoverveje hendes sag, fordi advokaten mener, der er kommet nye oplysninger frem, der viser, at Damaskusprovinsen ikke er sikker. Her henviser advokaten blandt andet til vurderinger fra FN, fortæller Asmaa Alabedullah.

Thyge Enevoldsen er flov på Danmarks vegne over, at Asmaa Alabedullah og mange andre syriske flygtninges fremtid er blevet usikker, fordi regeringen overvejer at inddrage deres opholdstilladelser.

Paradis og Helvede På samme tid, som Thyge Enevoldsen taler, øver et børnekor på en scene ned mod slotssøen og de danske børnestemmer synger rent og fint om »paradis på jord«.

Samtidig taler den tidligere sognepræst, som nu har et andet job i Folkekirken, om Helvede. Helvede er, når mennesker ikke taler sammen, men isolerer sig, siger han, og det er det, der sker, når regeringen har genåbnet syriske flygtninges sager og overvejer at inddrage deres opholdstilladelser.

- Vi har brug for politikerer, der taler os sammen og ikke fra hinanden, siger Thyge Enevoldsen.

Assad overvågede præst Thyge Enevoldsen har selv været i Syrien. Det var i 2010, et år inden oprøret mod Assad-regimet, som den vestlige verden håbede ville føre til demokrati, men som førte til Islamisk Stats indtog og endte med, at Assad-regimet fortsatte. Han fortæller, at de mærke

- Der var altid en person med, som vi ikke kendte, og det var en person fra efterretningstjenesten, fortalte Thyge Enevoldsen.

Mohammed Al Mzadeeq er stifter af Dansk-Syrisk Kulturcenter i Hillerød og kom til byen i slutningen af 2015. Han fortæller ved demonstrationens begyndelse, at mange syrere ikke har turdet at møde op.

- Mange kommer ikke fordi de er bange for at Assad-regimet ser deres billeder på Facebook og kommer efter deres familie i Syrien.

Assem Swaid fra Hillerøder også med til demonstrationen.

- Den store risiko for syrere er, hvis Danmark normaliserer forholdet med Assad-regimet som det første vestlige land. Assad er kriminel, og han skal sidde i en retssal og ikke i præsident-stolen, siger Assem Swaid.

Han er ikke selv i direkte risiko for at miste sin opholdstilladelse på grund af den status han har som asylansøger.

Direkte adspurgt, hvorfor han tør at sige, at Assad er kriminel, og stille op til fotografi, svarer han:

- Jeg har sagt det samme i 10 år, så jeg vil ikke lade mig skræmme af at sige det igen, siger Assem Swaid.

Efter en kort pause tilføjer han.

- Jeg har familie i Syrien. Jeg håber, de bliver ved med at være i sikkerhed.

Forstår ikke regeringen Ægteparret Hosam og Maysaa er også mødt op til demonstration, men de tør ikke at have deres efternavne i avisen. De har tre drenge og en datter. Datteren har færdiggjort gymnasiet i Helsinge med topkarakterer og havde første dag på jurastudiet i København mandag. Den ældste søn bliver færdig som tandlæge om et år. Alle fire børn studerer og arbejder ved siden af. Maysaa arbejder for Libyens ambassade. I november 2020 tog Flygtningenævnet familiens opholdstilladelse op til genovervejelse, og for to måneder siden fik familien et brev om, at der stadig arbejds på sagen, fortæller ægteparret.

- Mine børn er begyndt at bygge deres fremtid her. Jeg er meget overrasket over, hvorfor den danske regering gør det her, siger Maysaa.

Hun har taget brillerne af og ser med klare øjne efter demonstrationen, der går gennem Slotsgade.

En lille pige med mørkt hår råber højt sammen med resten af demonstrationen: Syrien er ikke sikker.