Derfor må populært spisested lukke

Det blev til to år for B-Hageriet. Nu lukker det populære spisested.

- Corona har været noget af en mavepuster. Vi kan ikke se, hvornår det stopper, og under hvilke vilkår, vi kan åbne igen. Skal det så være med coronapas, kun små grupper, eller måske kun udeservering? Der er for meget uvished, siger Trille Jensen, som ejer caféen sammen med sin mand Thomas Brixen.

Coronanedlukningen får nu indehaverne af caféen B-Hageriet til at opgive at genåbne spisestedet, som ligger i en af Hillerøds små baggårde.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her