Derfor henlagde politiet sag om politianmeldelse af borger

Hillerød - 22. oktober 2020 kl. 13:59 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

"Der er ikke en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart".

Læs også: Kommunalt selskab glemte at få rabat på en halv million

Sådan skriver Nordsjællands Politi i afgørelsen af den politisag, som Hillerød Forsyning har ført mod en borger i Hillerød.

Hillerød Forsyning havde politianmeldt borgeren for en overtrædelse af Straffelovens §119a, som handler om en krænkelse af personer i offentlig tjeneste ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den på gældende person under udførelse af tjenesten. Ifølge forsyningens anmeldelse havde borgeren overtrådt straffelovens §119a i perioden fra oktober 2018 til januar 2020 mod diverse medarbejdere hos Hillerød Forsyning A/S.

Ikke en rimelig formodning Men Nordsjællands Politis advokatur har nu meldt ud, at de standsede efterforskningen per 15. oktober, fordi de mener, "at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart," skriver de i afgørelsen, som borgeren selv har delt på Twitter.

Legitimt formål Hillerød Forsyning A/S har også anmodet om, at politiet gav borgeren et tilhold, men det afviser advokaturen, som mener, at betingelserne for at give et tilhold ikke er opfyldt, skriver de i afgørelsen:

"Vi har især lagt vægt på indholdet samt mængden af henvendelser, som der har været fra din side til Hillerød Forsyning A/S. Det er anklagemyndighedens vurdering, at en stor del af dine henvendelser til Hillerød Forsyning A/S har haft et legitimt formål, idet du bor i Hillerød kommune og dermed er kunde hos Hillerød Forsyning A/S. Yderligere er det anklagemyndighedens vurdering, at indholdet af de henvendelser, som fremgår af sagens bilag, ikke i tilstrækkelig grad har haft karakter af chikane eller fredskrænkelser i lovens forstand," skriver advokaturen.

Vil ikke gå videre Hillerød Forsyning skrev i en pressemeddelelse onsdag, at de nu har mulighed for at klage over afgørelsen, men administrerende direktør Søren Støvring sagde efterfølgende til Hillerød Posten, at forsyningen ikke vil gå videre med sagen.

