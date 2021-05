Se billedserie På grund af manglende levering af brandteknisk udstyr hænger morgendagens åbning af Hillerød Madmarked i en tynd tråd. Foto: Kenn Thomsen

Derfor hænger åbning af kæmpe madmarked i en tynd tråd

På grund af manglende levering af brandudstyr er det ikke sikkert, at Hillerøds nye madmarked kan slå dørene op i morgen som planlagt.

Hillerød - 06. maj 2021

Det var meningen, at Hillerød Madmarked skulle slå dørene op i morgen, fredag. Og i den forbindelse var der arrangeret en forpremiere torsdag eftermiddag for inviterede. Men på grund af manglende levering af brandudstyr er forpremieren aflyst, og morgendagens åbning hænger i en tynd tråd. Det oplyser bestyrelsesformanden for Hillerød Madmarked til Frederiksborg Amts Avis,

- Vi har en leverandør af brandudstyr, der svigter os på et sent og kritisk tidspunkt. På emhætterne skal der sidde noget brandudstyr, og vi bliver først opmærksomme på tirsdag, at leverandøren, der skulle levere udstyret, ikke kan levere udstyret som aftalt, siger bestyrelsesformand Mads Qwist og fortæller, at der blandt andet er tale om manglende punktslukningsudstyr på madbodernes emhætter

- Der er en ny leverandør, der er sprunget til med meget kort varsel for at hjælpe os med at komme i mål. Vi håbede og troede på til det sidste, at vi kunne nå det til i dag, men det har ikke været muligt, og det brandtekniske skal selvfølgelig være i orden, inden vi åbner, siger bestyrelsesformanden.

Hillerød Madmarkeds daglige leder, Lene Schmidt, er ligeledes ærgerlig over, at eftermiddagens forpremiere er blevet aflyst.

- Jeg er grædefærdig. Vi har glædet os helt vildt, og vi er helt klar til at åbne, så det er bare super ærgerligt, siger Lene Schmidt.

Hillerød Madmarkeds bestyrelse skal på et bestyrelsesmøde i aften klokken 19:00 finde ud af, om Hillerød Madmarked kan blive klar til åbning inden i morgen, eller om åbningsdagen skal udskydes.