Derfor forlader Peter Lennø Dansk Folkeparti

Peter Lennø er ude af DF, og fortsætter i byrådet som læsgænger.

Efter flere tilfælde, hvor DF's Peter Lennø har set sig hængt ud på facebook af Mette Thiesen (NB), forlod Peter Lennø tirsdag Dansk Folkeparti efter 17 års medlemsskab.

Peter Lennø skriver i en mail sendt til Lars Engelhardt, som er lokalformand i Dansk Folkeparti: »Jeg har efter samtale med Chris Bjerknæs, meldt mig ud af DF. Jeg gør det af hensyn til partiet, oven på de angreb som Mette Thiesen konstant udsætter DF og mig for. Jeg ønsker ikke at være en belastning for partiet, så derfor denne udmeldelse. Jeg har været glad for min tid i DF og ønsker ikke at »smække med døren«.

Overfor Frederiksborg Amts Avis forklarer Peter Lennø nærmere, hvordan det kan hænge sammen.

- Det er sket flere gange, at så snart vores byrådsmøde var slut, har Mette Thiesen lavet et opslag på facebook og skrevet læserbreve i aviserne, hvor hun har hængt mig ud for at stemme ja til noget, hun stemmer nej til. Hun mener, at som DF'er skal man stemme nej, til alt, hvad der har med flygtninge at gøre. Men det mener jeg altså ikke. Man må godt vise lidt menneskesyn, siger Peter Lennø.

- Men der er mange af vælgerne, som har reageret negativt på, at jeg har stemt ja til de her ting, siger han og fortsætter:

- Man er jo ikke glad for negativ kritik, slet ikke fra et parti, der gør alt, hvad de kan, for at skade DF. Så er det bedst, jeg trækker opmærksomheden væk, så jeg ikke er en del af DF mere. Det tager presset væk fra Christiansborg, og det vil jeg gerne ofre mig for, siger han.

DF blev bombarderet Facebookopslagene gav nemlig genlyd. Senest fortalte Mette Thiesen mandag 4. maj på facebook, hvordan Peter Lennø havde stemt for Hillerød Kommunes nye integrationshandleplan ved byrådsmødet sidste uge, mens hun havde stemt imod.

- Jeg stemte for, at vi skal have en integrationsplan. Vi skal have disse mennesker ud at arbejde, så de kan klare sig selv. Det blev jeg så hængt ud på, siger Peter Lennø.

Opslaget er blevet delt 259 gange, har fået 2600 reaktioner og 463 kommentarer.

En af de mange kommentarer lød:« Ja, der er jo en grund til, at DF har mistet så mange stemmer inklusiv min. Stemmer NB næste gang uden tvivl«.

Peter Lennø har efter opslaget savnet opbakning fra sine partifæller.

- Jeg ved godt, der er mange brodne kar, men dem, der virkelig vil Danmark og vil indordne sig under landets regler og love, dem skal vi da hjælpe. Ikke bare hele tiden sige nej, væk, duer ikke. Det er da en underlig måde at gøre tingene på. Men der har jeg ikke fået opbakning fra vælgerne, i hvert fald ikke fra DF'ere i Hillerød, siger Peter Lennø.

Også hans partifæller på Christiansborg har fået nys om sagen efter facebookopslaget først på ugen.

- DF på Christiansborg bliver også bombarderet med henvendelser fra folk, som vil vide, om det er rigtig, at jeg har stemt for integrationsplanen. Så det har åbenbart spredt sig rundt. Men jeg synes, det er fint, at vi kunne få hjulpet de her mennesker, siger Peter Lennø.

Også efter sidste byrådsmøde i marts, fandt Mette Thiesen anledning til at fortælle, hvordan DF bakkede op om et forslag, som NB stemte imod.

DF valgte senere at ændre holdning. Men Peter Lennø fastholder, at han synes det var et fint projekt, og han betegner Mette Thiesens fremstilling af sagen som manipulation.

- Vi fik 4,4 millioner kroner af staten til uddannelse og undervisning af hovedsageligt mellemøstlige indvandrerkvinder. Det er et udemærket forslag. Det var penge vi fik, til at dygtiggøre de kvinder, så de kan få uddannelse og komme i arbejde. I tilgift kunne vi lære dem at få noget motion. Og så stod der med småt, at man eventuelt også kunne lære dem at cykle. Det har NB så fået lagt ud til, at DF siger ja til at bruge 4,4 millioner kroner på at lære indvandrerkvinder at cykle. Det tog sgu prisen. Jeg synes, det er en klar manipulation af teksten på det punkt, siger han.

Allerede dengang begyndte Peter Lennø at overveje sin fremtid i DF.

Og et opkald fra Chris Bjerknæs fra DF's partiorganisation på Christiansborg tirsdag fik ham til at beslutte, at han melder sig ud nu.

- Enden på det blev, at jeg meldte mig ud med det samme. Jeg havde spekuleret på det, efter alt det bøvl med Nye Borgerlige. I nogens øjne har jeg ikke stemt, som jeg burde. Jeg har åbenbart en lidt anden holdning til flygtninge og indvandrere end andre i Dansk Folkeparti, siger han, som med egne ord har en masse gode venner blandt kurderne og serberne i Hillerød.

- Der har aldrig været noget ballade, siger han.

Vanvittig beskyldning Mette Thiesen undrer sig over Peter Lennøs forklaring på sit DF-exit.

- Jeg synes, det er helt vanvittigt, at han beskylder mig for at være skyld i, at han må forlade DF, siger hun, som vurderer, at udmeldingen sker, fordi Peter Lennø har stemt for nogle ting, som han burde have stemt imod.

- Jeg har undret mig over, at Peter Lennø har ageret som han har gjort, siger hun og henviser til de to nye sager fra marts og april, men også en sag fra sidste år, da Peter Lennø stemte for at give flygtninge med opholdstilladelse permanente boliger.

- Jeg gjorde ham opmærksom på, at det var helt skævt. Men han var ligeglad, og stemte alligevel som han gjorde. Det har undret mig rigtig meget, at DF kunne bakke op om det og de andre sager.

- Det her er 100 procent Peter Lennøs eget valg. Det har intet som helst at gøre med mig, siger hun.

Ked af at melde sig ud Peter Lennø, som er 73 år, meldte sig ind i Dansk Folkeparti i 2003, kom i byrådet i 2005, og har siddet der siden.

Han vil nu bruge de næste 3-4 måneder på at overveje, om han skal melde sig ind i et andet parti. Foreløbig fortsætter han i byrådet som løsgænger.

- Jeg er ked af at melde mig ud af partiet, for det er nok nogen, der vil føle sig svigtet. Men der er jo ingen, der forbyder mg at arbejde videre med den linje som DF har lagt, i hvert fald på andre områder. Mit hjerte banker stadig for de ældre på plejehjemmene, vores pensionister, handicappede, psykisk syge - dem man kan kalde de svage i samfundet, siger han, som også fortsætter på posten som 2. viceborgmester.