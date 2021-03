Der var lagt op til ikke at inddrage flere områder i Kommuneplan 2021, men nu er der en mulighed for, at Hammersholt Enge alligevel kan komme med i kommuneplanen, allerede i denne omgang. Illustration: Frederiksborg Gruppen

Derfor fik omdiskuteret byggeprojekt en ny chance

Tre partier fik det meste af byrådet til at give Hammersholt Enge en ny chance. Men Socialdemokratiet fastholder, at der ikke skal bygges i det åbne land.

To fagudvalg havde vendt tommelfingeren nedad til alle ønsker om at bygge i det åbne land mellem Hillerød og Allerød.

Frem til byrådsmødet lørdag, hvor kommuneplan 2021 skulle behandles, så det ikke ud til, at der var politisk vilje til, at Frederiksborg Gruppen kunne realisere sit projekt Hammersholt Enge.

