Derfor får Hillerød ikke et Rabalderstræde

En lille sidevej til Carlsbergvej bliver ikke opkaldt efter Shu-Bi-Duas afdøde forsanger eller en gammel Gasolin-sang

Hillerød - 17. februar 2021 kl. 10:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hillerød får ikke et Rabalderstræde eller en Bundesens Allé.

Det var ellers to af de navne, der var i spil, da politikerne i Arkitektur, Byplan og Teknikudvalget forleden skulle beslutte sig for et vejnavn til den lille sidevej til Carlsbergvej, hvor man blandt andet kan køre ind til Lidls pakeringsplads.

Vejen kan af tekniske årsager ikke hedde det samme som de veje, den er forbundet med, og kommunen havde derfor bedt en række aktører, der har med området at gøre, om at komme med forslag til et vejnavn.

Balder Danmark A/S, Danica Pension, JN Group A/S og Lejerbo havde foreslået Carlsstrædet, Banestrædet, Skolestrædet, Bundesens Allé og Rabalderstrædet, mens Hillerød Bys Lokalråd havde budt ind med navne som Vistaen eller Promenaden, da de passer godt til det allerede eksisterende vejnavn Ramblaen. Lokalrådet havde også foreslået videnskabsmænd som tema for vejnavnet, da området er et uddannelsesområde.

Endelig har lokalrådet også foreslået Lille Carlsbergvej, Baneleddet/Baneledet eller Banestrædet, da det passer til den fysiske beliggenhed ved siden af stationen - og det var politikerne i udvalget enige i.

De valgte derfor navnet Banestrædet til den lille vej.

"Vi var i udvalget fuldstændig enige om, at vejen skal hedde Banestrædet. Det, synes vi, passer bedst til området. Det er da sjovt og spændende med Rabalderstrædet og Bundesens Allé, men vi synes ikke, at de navne passer ind i området," siger Dan Riise (V), der er formand for udvalget.

Museum Nordsjælland havde foreslået Kaj Fischers Vej eller Gunnar Petersens Vej efter de to arkitekter, der tegnede Byskolen.

Museet havde også foreslået Vandtårnsvej efter det vandtårn, der blev revet ned, men der findes allerede en Vandtårnsvej i både i Birkerød og Slangerup, og det falder derfor for kravet om, at der skal være mindst 15 kilometer mellem to enslydende vejnavne.

