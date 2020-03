Se billedserie Hillerød Forsyning kan heller ikke komme af med affaldet, når containerne er fyldt, for Vestforbrændingen har lukket for modtagelse. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Derfor er genbrugsstationen lukket for private Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor er genbrugsstationen lukket for private

Lukning af kommunernes genbrugsstationer vækker debat i flere kommuner. Men der er en god grund til, at genbrugsstationen på Solrødgård er lukket, forklarer Hillerød Forsyning.

Hillerød - 18. marts 2020 kl. 06:19 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er tomt både i administrationsbygningen på Solrødgård og på selve genbrugsstationen, der i disse uger er lukket ned for private, som derfor ikke kan komme af med affald.

- Vi har lukket ned af to årsager. Den ene er, at der kommer rigtig, rigtig mange mennesker på genbrugsstationen. Faktisk over 250.000 om året. Det er et sted, hvor folk møder hinanden, og hvor de kan blive smittet. Så for at passe på medarbejdere og kunderne, så holder vi kun åbent for erhvervskunder, som vi har langt færre af, og dermed er smitterisikoen også meget mindre, fortæller Peter Maltha Larsen, direktør for Affald, Kunder og Facility i Hillerød Forsyning.

Den anden årsag er, at Vestforbrændingen, som Hillerød Forsyning afleverer sit affald til, har lukket ned for modtagelsen af affald. Så Hillerød Forsyning kan ikke komme af med indholdet, når containerne er fyldt.

- Det er vigtigt, at erhvervslivet kan køre videre, og det kræver, at de kan aflevere deres affald. Vi har stor forståelse for, at det er træls, at private folk ikke, når de nu endelig har tid til at rydde ud i kældre og skabe, kan komme af med affaldet. Men sådan bliver det nødt til at være. Der er ikke ret meget samfundsøkonomi, der går tabt ved at affaldet ligger og venter lidt derhjemme, men det er der, hvis erhvervslivet ikke kan fortsætte med at køre, siger direktør for Hillerød Forsyning, Søren Støvring.

Peter Maltha Larsen bekræfter dog, at det er muligt at sætte sække ud til storskrald, så længe sækkene er sorteret.

Affald hentes stadig Hillerød Forsyning har valgt at sende alle medarbejdere, der arbejder i kundecentret eller i administrationen hjem for at arbejde videre der, mens skraldemænd og medarbejdere i afdelingerne for vand og varme stadig møder ind på Solrødgård og to andre adresser for at klæde om og arbejde. Der vil altså stadig blive afhentet restaffald, madaffald, plastik, metal, papir og pap hjemme hos borgerne.

- Man må ikke lade være med at hente affald eller håndtere spildevand, heller ikke selvom det er force majeure. Der er miljølovgivningen meget striks, siger Søren Støvring.

Hvis mange skraldemænd bliver syge, vil de fraktioner, der er tørre, bliver hentet til sidst. Mad- og restaffald vil hele tiden blive tømt, fortæller de to direktører.

Lige nu er ingen skraldemænd dog syge, og de kører med håndsprit i bilerne og bruger handsker for at undgå smitte.

Ifølge Søren Støvring er der pt ikke noget, der tyder på, at taksterne vil stige som følge af coronakrisen. 35 procent af varmen kommer fra naturgas, og 65 procent kommer fra øvrige kilder herunder flis, som Danmarks skovdistrikter endnu leverer. På trods af opfordring til hyppig håndvask kan det heller ikke ses på vandforbruget, fortæller Søren Støvring.