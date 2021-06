Lige nu syner det nye vandhul på marken ved Peder Oxes Alle ikke af meget, men det skal det nok komme til i løbet af et par år, fortæller Kristian Søgaard, der er biolog i Hillerød Kommune. Foto: Martin Warming

Derfor er der kommet et nyt vandhul

Den spidssnudede frø er årsag til, at der er kommet et nyt vandhul ved Peder Oxes Alle

Hillerød - 03. juni 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Du har måske også undret dig over, hvorfor der pludselig er kommet et nyt vandhul på marken mellem Peder Oxes Alle og Plantorama?

Forklaringen skal findes i den nye afkørsel fra motortrafikvejen, der blev indviet forleden.

Det nye vandhul er nemlig en slags 'erstatningsvandhul' til regnvandsbassinet, der ligger ved rundkørslen ved Peder Oxes Alle og Egespurs Allé. Men efter at den nye afkørsel, der forbinder motortrafikvejen direkte med Peder Oxes Alle, er blevet bygget, er bassinet blevet 'omringet' af veje på alle sider.

Dårlig kvalitet Og det betyder, at den spidssnudede frø har fået forringet sine muligheder for at yngle i regnvandsbassinet, der også er blevet bygget større og blevet oprenset.

Men spidssnudet frø er en beskyttet art, og man må ikke forringe dens levevilkår uden at gøre noget andet til gengæld.

"Ifølge EU-reglerne er det en forringelse af de samlede levevilkår for frøerne, og derfor har vi altså lavet et erstatningsvandhul på den anden side af vejen," forklarer Kristian Søgaard, der er biolog i Hillerød Kommune.

Regnvandsbassinet ved rundkørslen har ikke nogen særlig naturmæssig værdi, men frøerne har altså taget bassinet til sig alligevel, fortæller han.

"Selv om det faktisk er lavet som en del af det tekniske anlæg, og selv om vandkvaliteten ikke er super god, fordi det er vand fra vejene, der løber ned i det, så er det faktisk et beskyttet vandhul - blandt andet fordi frøerne er begyndt at yngle i det. I forbindelse med byggeriet af den nye afkørsel var der brug for en større kapacitet i regnvandsbassinet, og det betegnes som et indgreb i søen, der er med til at forringe levevilkårene for frøerne," fortæller Kristian Søgaard.

Det nye vandhul er et 'erstatningsvandhul' til regnvandsbassinet, som frøerne har taget til sig og er begyndt at yngle i. Foto: Martin Warming

Ti frøer Hillerød Kommune har haft nogle eksperter til at kigge nærmere på regnvandsbassinet, og her fandt de ti ægklumper fra spidssnudet frø i bassinet.

"Spidssnudet frø er en af de paddearter, der er særligt beskyttet. Man ved, at en hun lægger én ægklump, og det betyder altså, at der er ti frøer, der har ynglet i bassinet. Eksperterne vurderer, at frøerne kommer fra de allerede eksisterende vandhuller, der ligger på marken mellem Egespurs Alle og Plantorama. De er ret velegnede som yngleområder, og der har åbenbart været et yngleoverskud, hvilket har fået nogle af frøerne til at søge over i regnvandsbassinet for at yngle," siger Kristian Søgaard.

Lige nu syner det nye vandhul ikke af meget, men det skal det nok komme til, siger Kristian Søgaard.

"Vi vil helst have, at naturen indfinder sig af sig selv, og det går relativt hurtigt i sådan nogle vandhuller, så jeg vil tro, at det vil have et naturligt dyre- og planteliv i løbet af to eller tre år," siger han.

