Derfor brændte villabyggeri

En tagdækker, der var ude for at lægge tagpap på et nyopført hus på Cirkelbuen, måtte tirsdag morgen klokken 06:55 ringe 112. For den gasbrænder, som tagdækkeren brugte til at svejse tagpappet fast, havde pludselig sat ild til mere, end hvad den skulle. Det oplyser Frederiksborg Brand og Redning.

- Ilden havde spredt sig til tre fjerdedele af taget, da vi nåede frem, og tagdækkeren havde været så kvik lige at smide sine gasflasker ned fra taget, for det brændte temmelig meget, siger Jan Bloch, der er indsatsleder hos Frederiksborg Brand og Redning.

- Tagpap giver meget sort røg, og røgsøjlen slog nogle gange ned på Høgevej Men der var politiet ovre og advisere virksomhederne om, at de skulle holde døre og vinduer lukket, siger indsatslederen, og han oplyser, at det tog omkring en time, før der var nogenlunde styr på den sorte røg. Alligevel forlod brandvæsnet først Cirkelbuen henad eftermiddagen.

- Det var et hus, der var bygget med fladt tag i flere niveauer. Det gjorde, at vi måtte have en kran herud og pille taget ned for at komme ind og slukke i de ildlommer, der eventuelt måtte være, så vi var sikre på, at alt var slukket, siger Jan Bloch.