Derfor bliver du fed af corona

Sundhedskonsulent kommer med bud på, hvorfor en krise kan få dig til at tage på - og hvad du kan gøre for at forhindre det.

Hillerød - 21. april 2020

Selv små rystelser i tilværelsen tricker vores medfødte lyst til fedt og sukker. Og de seneste par uger med katastrofestemning er måske begyndt at kunne mærkes på badevægten hos nogen.

- Det kan altså gå galt. Jeg hører dagligt fra folk, der er frustrerede over, at de har taget på.

Sådan lyder det fra prof.bachelor i human ernæring Vibeke Lund, aka Sukkersheriffen, sundhedskonsulentvirksomheden, som de sidste 14 år har gennemført forløb hos virksomheder med fokus på at gøre medarbejderne sundere og få ændret livsstilvanerne.

- Det, vi hører efter sådan et forløb, er, at mange kan mærke, at de er blevet friskere og har fået det bedre. Og så er det blevet nemmere at sige nej til kage på jobbet i hverdagen, fordi man hellere vil have en kage på lørdag, siger Vibeke Lund.

Is i maven Som mange andre selvstændige har coronakrisen sat en effektiv stopper for hendes forretninger. Alle planlagte forløb er aflyst, og hun forsøger ikke at få nye aftaler i hus.

- Jeg har været nødt til at holde mig hjemme ligesom alle andre, og jeg synes ikke, jeg kan være bekendt at ringe til nogle virksomheder, for de har travlt nok lige nu. Så jeg prøver at have lidt is i maven af den gode slags, siger hun og fortsætter:

- Når tiden er moden, vil jeg forsøge at komme igennem med min faste tilgang til sundhed - for det er, når vi er allermest pressede, at vi har brug for sundhed, for det giver os god energi og humør. Og hvis det her ender med, at en masse mennesker mister deres arbejde, og dem, der er tilbage, skal være vildt effektive, så bliver der brug for, at de medarbejdere ikke går i stykker, siger hun.

Weekendhygge breder sig De aflyste aftaler har givet Vibeke Lund god tid, og i bedste sherifstil kommer hun nu med gode råd til Frederiksborg Amts Avis' læsere om, hvordan man undgår, at coronakrisen sætter sig som ekstra kilo.

På spørgsmål om, hvad man så skal gøre for ikke at ryge i sukkerfælden mere end godt er, foreslår Vibeke: Spis mad hver 3. time, så dit blodsukker holdes nogenlunde stabilt kørende gennem hele dagen. Et æble er sundt, men det er ikke at betragte som mad – spis brød til. Hold skuffer og skabe fri for fristelser – også dem i kummefryseren. Sørg for at have masser af lækker frisk frugt i huset. Lav et stort fad med udskåret frugt og grøntsagsstave og se, hvordan det går som varmt brød. - Vi er meget mere hjemme og sammen med familien lige nu, end vi plejer at være. Og så er det lidt weekendagtigt, og det skal fejres. Og så er det også sådan, at bare vi hyles den mindste smule ud af den, er sure, eller nogle har råbt af os, så får vi lyst til en kage, eller til at lave pandekager, siger hun og fortsætter:

- Vi kommer let til at trøste, hygge eller belønne os selv og hinanden med søde sager dagligt hele ugen, hvor det før mest foregik i weekenderne. Coronaen har slået benene væk under os og ændret vores dagligdag, og måske får vi den aldrig tilbage helt på samme måde som før? Den blotte tanke kan give stor lyst til at bage en kage.

Hun fortæller, at vores hjerne, der styrer os, ikke har udviklet sig de sidste 35.000 år.

- Den reagerer stadig, som da vi gik rundt på savannen og prøvede at holde sulten fra døren ved at spise alt, hvad vi fandt på vores vej. Vi er gearet til at spise igennem, når det er muligt, og til at nøjes med meget lidt i lange perioder, hvor der ikke er noget mad at finde.

Dybt velfungerende Den evne har været livsvigtig for artens overlevelse, men i dag betyder det, at man let kommer til at overspise, fordi der er masser af mad alle vegne døgnet rundt, året rundt.

- Vi glemmer at have respekt for naturens stærke kræfter og de instinkter, som vi mennesker stadig styres af. Vi bebrejder os selv, at vi har rygrad som en regnorm, men i virkeligheden er vi dybt velfungerende - på evig jagt efter fedt og sukker, siger Vibeke Lund.

En løsning er at undgå at have slik og kage i skabet og is i fryseren.

- Det, vi omgiver os med, spiser vi mest af, fordi der ikke er langt fra tanke til handling. Man kan være nok så klog og velinformeret om sund kost, men hvis man kører op og ned og ud og ind på sit blodsukker, og samtidig bor sammen med kokos-makroner og chokofanter, så skal man være mere end almindelig heldig for ikke at komme til at tømme hele posen i et anfald af lækkersult, bekymring eller kedsomhed, siger hun og fortsætter:

- Så duer det ikke, at man har en siddende i familien, der siger, at det går nok at have et stykke chokolade liggende, hvis der er en i familien, der ikke kan bo sammen med chokolade. Vi er nødt til at tage hensyn til den laveste fællesnævner, hvis vi virkelig elsker hinanden.

Det gælder også på arbejdspladsen, hvor man måske slæber en billig wienerbrødsstang med på kontoret for at vise sin omsorg for kollegerne.

- Så er det bedre at have en fast kagedag, hvor man giver den hele armen med en lækker kage fra Lagkagehuset, lyder det fra Sukkersheriffen.