1. juni overtog den nye ejer størstedelen af lejemålene i Horsevænget. Foto: Allan Nørregaard

Deres boliger er solgt: Rygterne svirrer

Frustration i Horsevænget efter Hillerød Kommune har solgt størstedelen af lejlighederne.

Hillerød - 16. juni 2021 kl. 11:30 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Hillerød Kommune har fået 45.919.000 kroner ind på kontoen efter salget af lejlighederne i Horsevænget 27-45. Men i Horsevænget sidder beboerne i de nu solgte lejligheder og føler sig ladt i stikken af kommunen, samtidig med, at rygterne om den nye ejer svirrer.

For selv om lejerne har fået brev fra Hillerød Kommune om, at Horsevænget er solgt til Horsevænget ApS, ved de ikke ret meget mere, og de har ikke hørt fra Horsevænget ApS.

- Vi må gå ud fra, at den nye udlejer ejer os nu. Men hvem skal vi kontakte, hvis der er brud på en vandledning en fredag aften? Det er utrygt, jeg aner ikke, hvor jeg skal henvende mig, hvis der sker noget i min bolig, siger en af lejerne, som ikke ønsker sit navn i avisen. Frederiksborg Amts Avis er bekendt med vedkommendes identitet.

Hillerød Kommune ejer stadig en blok i Horsevænget, og her ligger beboerlokalet og et fælles grillområde. Men beboerne har ikke fået noget at vide om, hvorvidt de stadig kan leje beboerlokalet eller bruge grillen.

- Jeg dør nok ikke af, at jeg ikke kan leje beboerlokalet. Men alle de her praktiske ting burde vi have vidst på nuværende tidspunkt, fortæller lejeren.

De manglende informationer har fået rygterne til at løbe stærkt mellem beboerne i Horsevænget.

- Folk har hørt alt muligt. Rygterne går på, at den nye udlejer er en, som ikke vil have ikke-danskere boede, og vil have alle lyssky elementer væk. Folk siger, at de andre steder, han (køberen) har købt ejendomme, har han luget ud i beboerne, og når nogen flytter, bliver lejligheden sat i stand, så det er super fancy. Han vil jo nok have alle ud, siger lejeren.

Lejere får besked snarest Horsevænget ApS er et selskab under Elverhøj Investment Group, som er ejet af Jannick Bøs Andersen. Frederiksborg Amts Avis har talt med Jannick Bøs Andersen, men han ønsker ikke at svare på spørgsmål om sit køb af boligerne i Horsevænget. Han oplyser dog, at han forventer at kontakte sine nye lejere snarest.

Borgmester Kirsten Jensen siger til Frederiksborg Amts Avis, at hun anerkender lejernes frustration.

- Hvis jeg var dem, ville jeg også ønske, at jeg havde fået mere at vide. Men når vi er sælger som kommune, er der ting, vi ikke kan oplyse på en måde, så beboerne synes, det er godt for dem. Det er jeg helt med på, siger hun og fortsætter:

- For eksempel varede det et stykke tid, før de kunne få at vide af os, hvem den nye ejer var. Det kan jeg godt forstå de undrer sig over. Men der er formalia, vi skal overholde, og det strider imod deres ønske om at få så meget som muligt at vide så hurtigt som muligt, siger hun.

10 mio til renoveringer Kirsten Jensen oplyser, at planen med de sidste lejligheder, som ikke var en del af salget til Jannick Bøs Andersen, er at beholde dem, og fortsætte med at renovere dem.

Da byrådet 24. februar vedtog at sælge Horsevænget anbefalede forvaltningen samtidig at afsætte 10.000.000 kroner på budget 2022-2025 til renovering af blokken nummer 46-52, som kommunen fortsat ejer. Det fremgår af økonomiudvalgets budgetforslag 2022-2025. Her kan man også se en liste med det, forvaltningen kalder et udpluk af de forskellige opgaver, der venter i Horsevænget: Kælder og fundament, vinduer, køkken, bad, lofter, vægge, tekniske installationer, afløb, belægninger.

Hillerød Kommune har i løbet af de sidste år brugt mindst 32 millioner kroner på renoveringer i Horsevænget, herunder omfattende renoveringer for skimmelsvamp i en lang række af boligerne.

