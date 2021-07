Se billedserie Der skal findes mange nye pladser i kommunens daginstitutioner for at følge med udviklingen. Arkivfoto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Der kommer flere børn i kommunen, end daginstitutionerne kan rumme

Hillerød - 31. juli 2021 kl. 06:28 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Over de næste fire år kommer der mange nye børn i Hillerød. Også flere, end der er plads til i kommunens nuværende daginstitutioner.

Derfor skal politikerne til efterårets budgetforhandlinger i første omgang forsøge at finde cirka 94 millioner kroner.

94 millioner vil skabe pladser til de første 200 børn, men prognosen lyder på, at der kommer 600 flere børn over de næste fire år, og der skal derfor findes flere penge til næste års budgetforhandlinger.

I alt vurderer forvaltningen, at det samlede økonomiske behov ligger på mellem 180 og 280 millioner kroner.

- Det er helt klart en skal-opgave. Det er ikke sådan, at vi har et problem. Vi har nogle udfordringer, og dem kommer vi til at løse, siger formand for Børn, Familie og Ungeudvalget, Peter Frederiksen (V).

Tidligere tilflytninger Behovet for dagtilbudspladser i den størrelsesorden er kommet frem i dagtilbudsprognosen fra april 2021, der viser en forventet stigning på 22 procent eller cirka 600 børn i perioden 2021-2025 og 26 procent over en periode på 10 år.

Til sammenligning lød forventningen i dagtilbudsprognosen i 2020 på en stigning på 11 procent fra 2021-2025 og 26 procent over 10 år.

På længere sigt regner man altså stadig med den samme stigning i antallet af børn, men de kommer tidligere end forventet. Det hænger blandt andet sammen med nybyggerier i kommunen.

- Jo tættere vi kommer på, jo mere præcise bliver vores prognoser. En del af forklaringen på opjusteringen skal findes i, at en række entreprenører har fremrykket deres aktiviteter, så folk kan flytte ind tidligere. Det afhænger også af, hvem det er, der flytter ind i de nye boliger, der bliver bygget. Hvis man forventer én type, hvor vores erfaringstal fortæller os, at de får så og så mange børn, og det så er en anden type, der ender med at flytte ind, så ændrer billedet sig. Vi arbejder altid med bedste mands bedste skøn, siger Peter Frederiksen.

Prognoserne peger på, at der vil komme 60 flere børn i Hillerød Øst i år, og der vil dermed være behov for ekstra pladser her allerede til vinter. Kornmark distrikt vil mangle 160 pladser i 2031, men stigningen vil allerede overstige kapaciteten i 2022, ligesom både Uvelse og Alsønderup også vil mangle pladser allerede fra 2022. I Hillerød Midt forventer man, at der vil mangle 184 pladser i 2025, og i Brødeskov vil en forventet stigning på 200 børn overstige kapaciteten i 2024.

Tilbud i nærområderne Der er mange løsninger i spil, men kun nogle af dem skal findes i det kommende budget.

De cirka 94 millioner, der skal findes til budgetforhandlingerne, kan, hvis forvaltningens undersøgelser stadig peger på det til den tid, bruges på at etablere et dagtilbud i Skævinge og etablere fuld drift af Margueritten i Gørløse, Baunetgården i Alsønderup og Uvelse børnehus' afdeling Kornvænget 27. Hertil kommer løsninger i Hillerød øst og midt, som forvaltningen fortsat er ved at undersøge.

- Det er vigtigt, at der ligger institutioner af høj kvalitet i nærområderne. Både i Hillerød og i landsbysamfundene. Det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre på kort sigt, men på lang sigt skal det være muligt at gå i daginstitution og skole i det område, man bor i. Det er noget, borgerne synes er vigtigt, og vi er forpligtede til at sørge for, at der er nære tilbud, siger Peter Frederiksen og fortsætter:

- På helt kort sigt har vi nogle forskellige muligheder, vi kan gøre brug af, hvis det bliver nødvendigt. Man kunne for eksempel omlægge en spejderhytte til et midlertidigt dagtilbud. Hvis de kortsigtede løsninger så viser sig at være gode, kan vi overveje, om de skal gøres permanente.

Flere pædagoger Med flere børn og flere og større daginstitutioner bliver der også behov for flere pædagoger. Selvom der bliver uddannet færre pædagoger, frygter Peter Frederiksen ikke, at det bliver svært at rekruttere.

- Hillerød Kommune er heldigvis en attraktiv arbejdsplads, og vi ligger fornuftigt geografisk. Meldingen fra forvaltningen lyder, at vi godt kan trække folk til. men det er klart, at når vi samtidig med, at vi skal udvide dagtilbuddene, også har et ønske om at opnormere, så får vi brug for endnu flere pædagoger. Det er en udfordring, vi deler med mange andre kommuner, og det er ikke kun pædagogerne, der kommer færre af. Det gælder hele velfærdssektoren, siger han.