Der er ikke helt dødt i bymidten på trods af nedlukningen. Arkivfoto

Der er stadig liv i bymidten trods nedlukninger

Der er stadig butikker, der må holde åbent på trods af nedlukningen af store dele af detailhandlen

Hillerød - 12. januar 2021 kl. 17:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Mange har en fornemmelse af, at bymidten i Hillerød ligger totalt øde hen i disse uger. Men det passer ikke helt. Langt de fleste butikker er godt nok midlertidigt lukket på grund af corona-restriktioner, men der er stadig en del butikker, der godt må holde åbent. Det drejer sig først og fremmest om supermarkeder og apoteker, men også blandt andet bagere, slagtere, butikker, der forhandler medicinsk udstyr og produkter til personlig pleje, kaffe- og tebutikker, vinhandlere og optikere må holde åbent.

Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i Hillerød ByForum, synes ikke, at myndighederne har været tydelig nok i sin kommunikation om, hvem der må holde åbent, og hvem der ikke må.

"Jeg tror, der er mange, der bliver overrasket over, hvor mange butikker, der stadig holder åbent, hvis de går en tur gennem gaderne i Hillerød. Jeg kunne godt have ønsket mig en lidt mere nuanceret redegørelse fra myndighedernes side i forhold til hvilke butikker, der må holde åbent, og hvilke butikker, der ikke må," siger hun.

"Det er da helt klart en udfordring, at mange tror, at alt er lukket ned. Myndighederne har meldt det ud på en måde, så mange tror, at detailhandlen er lukket fuldstændig ned, men det er ikke tilfældet," tilføjer hun.

Få varerne leveret Der er også en del butikker i Hillerød, der enten tilbyder, at man kan bestille sin varer og afhente dem eller få dem bragt hjem til døren. Nogle butikker må også stadig holde åbent for erhvervsdrivende og håndværkere, og derudover holder langt de fleste restauranter, pizzeriaer og burgerbarer i Hillerød åbent for take away-mad.

På hjemmesiden hillerød.nu, der administreres af Hillerød ByForum, er der et samlet overblik over hvilke butikker i bymidten, der må holde åbent - og hvilke der ikke må. Du kan også se, hvor du kan bestille take away-mad, og hvilke butikker, der tilbyder afhentning eller levering af varer.

Der arbejder cirka 5.000 mennesker i detailhandlen i Hillerød, så nedlukningen rammer rigtig mange mennesker, selv om der stadig er butikker, der må holde åbent.

"Jeg synes, at alle prøver at holde fanen højt på trods af nedlukningen, men der er der ingen tvivl om, at langt de fleste bare glæder sig til, at vi kommer ud på den anden side, og at vi snart får noget sol og sommer med liv og glade dage i byen igen," slutter Mette Kragh Faurholdt.

