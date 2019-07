Se billedserie Risikoen for fald stiger med alderen, og der er penge at spare i at lave f.eks. mere træning for de ældre, så der bliver færre fald. Foto: Allan Nørregaard

Der er penge at spare, når ældre undgår at falde

Hillerød - 30. juli 2019 kl. 06:02 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan have store konsekvenser, når ældre mennesker falder og kommer til skade. Det kan medføre indlæggelse på hospitalet og flere måneders genoptræning efterfølgende. Nu vil Omsorgs- og Livskraftudvalget investere penge i at undgå faldulykker.

- Det er vigtigt for os at øge kvaliteten af vores sundhedsindsatser. Det her vil øge kvaliteten for de borgere, som har risiko for at falde, og som muligvis kan undgå en indlæggelse, siger udvalgsformand Christina Thorholm (R).

Ifølge Hillerød Kommune viser undersøgelser, at cirka hver tredje hjemmeboende ældre falder mindst én gang om året.

»Risikoen for fald stiger med alderen, og næsten dobbelt så mange i alderen 70-80 år falder sammenlignet med personer under 70 år. Statistisk set er der i en kommune som Hillerød cirka 1200 borgere om året, der falder, og af dem vil 700 få skader, hvoraf de 240 vil være alvorlige,« fremgår det af udvalgets forslag, som skal diskuteres til budgetforhandlingerne.

Ifølge kommunen blev der sidste år registreret 340 fald hos borgerne, der enten får hjælp af hjemmeplejen eller bor på plejehjem. 318 af faldulykkerne førte til, at borgeren måtte i kontakt med hospitalet, og i 138 tilfælde var der et brud. Derudover pointerer kommunen, at data viser, at borgere, der er faldet, i gennemsnit får betydelig mere pleje.

- Det har stor betydning for ældre mennesker, hvis de falder. Det siger sig selv, at man restituerer dårligere, når man er ældre, og ens livssituation kan pludselig blive væsentligt ændret, siger Christina Thorholm.

Derfor foreslår udvalget, at der ansættes en faldkoordinator, hvilket vil koste 500.000 kroner om året. Faldkoordinatoren vil have til opgave sammen med den enkelte borger, som måtte være »faldtruet«, at finde frem til de rette indsatser.

Udvalget foreslår også at lave mere balance- og styrketræning samt diætvejledning. Også det anslås at koste 500.000 kroner. Herudover vil udvalget også sætte fokus på medicinudredning og indretning af borgernes boliger og at opspore ældre, der måtte være i risiko for at falde, og endelig understøtte hjemmetræning gennem IT, hvilket forventes at koste 50.000 kroner.

Men selvom indsatserne vil koste lidt over en million, forventer kommunen også at kunne spare penge ved at blive bedre til at forebygge faldulykker.

- Det her er et af de forslag, som kan være nemmere at forhandle om, fordi vi faktisk kan spare nogle udgifter, siger Christina Thorholm og fortsætter:

- Det er klart, at vi kan spare udgifter til pleje og hospitalsindlæggelser, hvis vi kan nedbringe antallet af faldulykker ved at udnytte ny viden og nye metoder.

Af forslaget, som skal diskuteres til budgetforhandlingerne, fremgår det, at man forventer at kunne spare knap en million kroner på udgifter til pleje.

»Hvert fald medfører i gennemsnit en bevilling af 69 timers hjemmehjælp og sygepleje pr. år svarende til 1,3 time per uge. Når indsatserne er faset ind, forventes det, at der i gennemsnit vil være 32 færre fald per år. Med en gennemsnitlig timepris på 430 kroner, betyder det en besparelse på 950.000 kroner årligt,« lyder regnestykket.

Derudover forventer kommunen også at kunne spare op mod 200.000 kroner på kommunal medfinansering, som er det, kommunerne betaler til regionen, når en borger er indlagt på hospitalet. Det betyder, at udvalget forventer, at det i år 2022 vil ende med en årlig besparelse på 115.000 kroner. Det afgøres først til budgetforhandlingerne, om forslaget vedtages.