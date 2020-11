Foto: Allan Nørregaard

Der er kontant opbakning til ny købmand

Visionen en borgerejet købmand i Uvelse nærmer sig virkelighed.

Hillerød - 10. november 2020 kl. 06:28 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Nyheden om, at Uvelse mister sin Dagli' Brugs, men til gengæld får en Min Købmand i Brugsens gamle ejendom, er modtaget godt i Uvelse. Nu begynder de lokale også at købe aktier i det selskab, Uvelse Byvej 1 A/S, der er stiftet for at kunne købe og videreføre butikken. Aktierne sælges i løbet af november, fortæller Claus Brandenborg, som er blandt de syv lokale borgere, der har arbejdet på at redde den lille bys dagligvarebutik.

Allerede mandag aften, hvor der blev holdt et møde om butikken, blev der tegnet aktier for 700.000 kroner, og siden er solgt endnu flere, så man er oppe på omkring én millioner. Det kommer oveni pengene fra de tre kerneinvestorer i projektet, Paw Petersen, Michael Nielsen og Niels Frølich Nilsson, som allerede har lagt indbetalt halvdelen af den lovede samlede investering i projektet på 1,5 millioner.

- Vi burde være på 1,7 millioner kroner nu, og vi har stadig hele november til at sælge aktier i, siger Claus Brandenborg.

For at komme i hus med køb og renovering af ejendommen, indretning af butikken og halvpart i selve købmandsbutikken, er der lagt et budget på 3,5 millioner kroner. Ifølge Claus Brandenborg vil man sælge aktier for op til 4 millioner kroner, og herefter standse aktietegningen.

- Får vi solgt for mere end 3,5 millioner kroner er det bare godt, jo flere penge vi får ind, jo pænere bliver butikken. Og med den hastighed, de kommer ind nu, så tror jeg nok, det skal komme, siger han.

Købsaftalen med Slangerup Brugs er skrevet under. Dagli' Brugsen holder åbent frem til jul, og 1. januar overtager Uvelse Byvej 1 A/S ejendommen.

- Så snart vi overtager den bliver det hele revet ud indvendigt og sat i stand. Vi prøver at gøre det så hurtigt som muligt, og har et håb om, at vi kan åbne i slutningen af januar, siger Claus Brandeborg.

Sidenhen skal ejendommen have nyt tag og facaderne renoveres.

Claus Brandenborg forventer, at der afholdes en generalforsamling i Uvelse Byvej 1 A/S når alle aktierne er købt, og herefter vælges en bestyrelse.

