Prognoser viser, at 1.123 nye boliger vil stå klar til indflytning næste år. Arkivfoto

Denne by får rekordmange nye boliger næste år

Over dobbelt så mange boliger skal være klar til indflytning i Hillerød Kommune i 2021 sammenlignet med i år

Hillerød - 02. januar 2021 kl. 07:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det skyder op med nye ejendomme og i 2021 vil et rekordstort antal boliger stå klar til at tage imod beboere.

Ifølge en boligprognose, der blev fremlagt på sidste byrådsmøde, vil der skyde 1.123 nye boliger op i Hillerød i 2021.

Forud for 2020 forventede man, at der i løbet af i år ville stå 509 boliger klar, mens det faktiske tal endte på 512.

Det forventes altså, at over dobbelt så mange boliger vil være færdige til at blive taget i brug i løbet af 2021 sammenlignet med i år.

Ifølge borgmester Kirsten Jensen (S) er det godt at se, at de årelange planer om at udvikle Frederiksbro, Ullerød og Favrholm er ved at blive til virkelighed. Med de flere boliger sikrer kommunen nemlig, at Hillerød ikke går i stå.

"Det er godt at se, at boligerne begynder at blive færdige, og jeg håber, at de, der flytter ind, bliver glade for at bo her. Flere borgere er med til at sikre handlen, så vi kan blive ved med at have forskellige små og store butikker," skriver hun i en mail til Hillerød Posten og fortsætter:

"Udover flere kunder til de handlende, så slår flere uddannelser sig ned i Hillerød, og virksomheder udvider med flere arbejdspladser. Det er godt" .

Udfordringer Med de mange nye boliger regner kommunen med at tiltrække mange nye mennesker til byen, og selvom det på sin vis er rigtig godt, så medfører det også nogle udfordringer som trængsel på vejene og mangel på institutions- og skolepladser. De udfordringer er kommunen allerede ved at løse, understreger Kirsten Jensen.

"Byrådet har lagt sig i selen for bedre trafikale forhold. Vi har som kommune investeret i bedre 'flow' for trafikken, vi bliver ved med at anlægge cykelstier, der er en shunt på vej fra motorvejen ind mod de store virksomheder, vi er har præsenteret Christiansborg for alle argumenter for at gøre Hillerødmotorvejen færdig, og vi arbejder med forbedringer på Hillerød Station og for den nye Favrholm Station," skriver hun og tilføjer, at der også er institutioner på vej.

"Familierne får mange børn - ikke alene tilflytterne - og derfor er vi ved at anlægge en helt ny børnehave på Roskildevej, og mens det arbejde er i gang, så genåbner vi bygninger, hvor der før har været børnehave, og vi stiller pavilloner op, så alle børn kan få en plads".

Så mange nye boliger er der på vej i Hillerød: 2020: 509 nye boliger

2021: 1123 nye boliger

2022: 495 nye boliger

2023: 378 nye boliger

2024: 762 nye boliger

Tidligere færdig Det er særligt fremrykkelsen af åbningen af dele af Frederiksbro, der står for det høje antal nye boliger.

Her forventes det, at 334 lejligheder, der først skullet have stået færdig i 2022, allerede kan tage imod indflyttere næste år. Dermed falder prog- nosen for antallet af nye boliger markant i 2022, hvor det nu forventes, at kun 495 boliger vil stå klar.

Udover Frederiksbro vil flere parcelhuse på Triumfbuen i Ullerød Nord blive taget i brug i 2021. Det samme gælder boligerne på Kaj Sommersvej i Gørløse.

Gersegården i Skævinge nåede ikke at stå klar til indflytning i 2020 og rykkes altså også i stedet til 2021. Dette gælder også for boligerne bag Slotskroen.

Med de mange nye boliger forventes det, at også befolkningstallet i kommunen vil stige.

