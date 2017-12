Se billedserie Nissepiger og masser af børn på jagt efter nissen Rumle, der var blevet væk i Slotsarkaderne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Den levende julekalender skudt godt i gang

Hillerød - 02. december 2017 kl. 14:33 Af Anne-Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var god opbakning fra børn, forældre og bedsteforældre, da Den levende julekalender lørdag klokken 11 for anden gang i år trillede ud fra Torvet og ned igennem byen. Foran indgangen til Slotsarkaderne stoppede julebilen og følget og mødtes med de to nissepiger, der stod for jagten på denne dags forsvundne nisse: Rumle.

Med de to piger i spidsen forsvandt omkring 100 børn og voksne ind i centeret for at finde Rumle, der ikke lige var sådan at finde. Et oplagt sted kunne være julelandskabet med isbjørnen i centerets begyndelse, men der var Rumle ikke, så følget fortsatte i højt tempo ned igennem centeret.

»Rumle?«, »Rumle?«, »Rumle, hvor er du? » blev der kaldt, mens børnene ledte højt og lavt. De var så optagede af jagten, at de fleste af dem passerede julemanden, som delte godter ud, uden at tage notits af ham. Og endelig, helt nede i den anden ende af centeret, bar anstrengelserne frugt.

»Der! Der! Rumle er lige der!«, lød det begejstret fra børnene, som fandt den frække nissedukke gemt i en stor juledekoration ved Burger Garage.

»Mega godt fundet«, roste nissepigerne, inden de lokkede de mange børn og voksne med tilbage til isbjørnen, hvor andet kapitel af årets julehistorie »Nisserne i Julerød ser rødt« blev læst højt. Det handlede om, hvordan dagens nisse, Rumle, der burde være rød, var blevet blå.

Inden oplæsningen kunne gå i gang, krævede det dog lidt trylleri, for ingen af de to nissepiger kunne læse. Så først måtte de trylle et par læsebriller frem.

Den levende julekalender fortsætter helt frem til juleaften, hvor byens børn hver dag kan være med til at finde en forsvunden nisse et sted i Hillerød. Søndag klokken 11 går turen til Kop og Kande på Torvet.

Har man ikke mulighed for at møde op hver dag, kan man også dagligt læse dagens julehistorie i Frederiksborg Amts Avis. I lørdagsavisen bringes historien for både lørdag og søndag.