Den første vaccinedag - se fotos fra Nordsjællands Hospital

Søndag fik de første af 4000 medarbejdere på Nordsjællands Hospital den længe ventede vaccine mod covid-19. Læs om dagen her, og se billederne fra den historiske dag.

Hillerød - 27. december 2020

Op til 200 medarbejdere på Nordsjællands Hospital fik søndag en dosis af den første portion covid-19-vaccine, hospitalet modtog.

Og det var en positiv overraskelse at komme på arbejde og få at vide, at nu var vaccinerne klar, fortæller en af dem, akutsygeplejeske Dinah Andersen.

- Vi var ikke helt forberedt på, at vaccinerne kom i dag, så det var lidt en surprise. Og jeg er en gladeste sygeplejeske på Nordsjællands Hospital lige nu, sagde hun få timer efter sin vaccination.

- Som frontpersonale på akutmodtagelsen står vi dagligt og modtager patienter med og uden covid. Og vi ved aldrig, hvornår de er smittede. Den utryghed har vi levet med de sidste 11 måneder, og det bliver lidt lettere nu. Der bliver passet på os nu, siger hun.

Og der er brug for at passe på personalet.

- Det er jo os, der står med dem, der er syge, og har brug for vores hænder. Det er en kæmpe sejr, at vi nu bliver passet på og beskyttet. Vi skal jo stadig bære masker og mundbind og visir, holde afstand og god hygiejne, men trygheden ved, at vi nu bliver beskyttet, betyder meget. Det følelse jeg har lige nu, er nok ubeskrivelig, siger hun og fortsætter:

- Jeg glæder mig til resten af Danmark også kan få den her vaccine. Det er simpelthen så dejligt, at vi kan komme videre på normal vis.

Covid-19 transportteam Få timer inden stod afdelingssygeplejerske Jaqueline Hjertstedt klar i kælderen ved hospitalets varemodtagelse. Som ansvarlig for vaccinationskampagnen på hospitalet har hun i ugevis set frem til netop dette øjeblik, hvor en varebil med de allerførste portioner covid-19 vaccine er på vej mod hospitalet. Også fem farmaceuter fra hospitalets apotek står klar og som minutterne går, stiger spændingen.

- Der er rigtig mange, der gerne vil vaccineres. Og de glæder sig, og spørger hele tiden, hvornår vaccinerne kommer. Jo før, jo bedre. I dag kommer der så måske 200 doser. Det er jo ikke ret meget til et stort hospital, vi er jo over 4000 medarbejdere, siger Jaqueline Hjertstedt.

Derfor er det til at begynde med kun personale med kontakt til covid-19 patienter, der bliver vaccineret.

- Når de næste doser kommer om et par dage breder vi det længere ud, til personalet fra børneafdelingen, røntgen, rengøringspersonale og portører, siger Jaqueline Hjertsted.

Pludselig er vaccinen der. En chauffør med en neongul jakke med teksten »covid-19 transportteam« på ryggen, står med en papkasse og en lille sort flamingokasse i favnen. Og så bliver der travlhed i kælderen.

- Det er så spændende - så må vi hellere komme til arbejde, udbryder en af farmaceuterne, inden de alle forsvinder ind på hospitalets apotek for at gøre vaccinen klar til brug.

Lys for enden af tunnelen Mindre end en time efter begynder vaccinationskampagnen i hospitalets mødesal, som er indrettet til vaccineklinik. Og klokken 11 får sygeplejerske Maiken Skytte Rasmussen sit skud sammen med to kolleger fra lunge- og infektionsmedicinsk afdeling, det afsnit på hospitalet, der tager sig af de dårligste covid-patienter. Maiken Skytte Rasmussen har behandlet alvorligt syge covid-patienter siden pandemiens begyndelse.

- Vi har lært meget siden foråret, men bliver stadig overraskede over, hvor dårlig en covid-patient kan være. Vi skal bruge mange ressourcer og stå i lang tid ad gangen hos patienten. Og vi er jo pakket fuldstændigt ind i værnemidler, så patienterne kan ikke se vores ansigter. Men vi gør, hvad vi kan for at yde den omsorg og pleje, der er brug for, når man ligger der og er dårlig og bange. Så det er rart, at man har udviklet en vaccine, som sammen med det faldende smittetryk forhåbentligt kan give os en normaliseret hverdag. Det giver i hvert fald et håb om, at der et lys for enden af tunnelen, siger hun.

I løbet af dagen blev otte af ni sygeplejersker på hendes afdeling vaccineret.

- Vi er også stolte af, at vi har fået vaccine, og patienterne ønskede tillykke, da vi kom tilbage, siger hun.

Stemningen i vaccineklinikken var god, fortæller Jaqueline Hjertsted senere på dagen.

- En af lægerne kom ind med armene i vejret og kaldte det en fantastisk julegave. Han var lidt oppe i årene, og hos nogen fylder det helt klart noget, at man selv er i risiko for at få smitte, for man er jo i så tæt kontakt med patienterne, siger hun, som er sikker på, at begejstringen over vaccinen vil vare ved, også efter søndag.

- For den enkelte sygeplejerske betyder det, at hun er mere sikker på ikke at blive smittet og tage det med hjem og smitte sin familie, siger hun, som selv arbejder på lunge- og infektionsmedicinsk laboration, hvor der er mange kronisk syge patienter.

- Det har jo været lidt svært at gå på arbejde og vide, at der er covid-patienter på sygehuset, mens man går op og ned af de meget syge patienter med den tanke: Tænk, hvis jeg er positiv, siger Jaqueline Hjertsted.

Mange hjemsendelser For Dinah Andersen på akutmodtagelsen handler glæden over vaccinen også om udsigten til en mindre presset arbejdsdag. Siden corona kom til Danmark i marts er hun flere gange blevet sendt hjem for at blive testet og gå i isolation, fordi hun har været i kontakt med en covid-smittet patient.

- Alle kollegerne har prøvet at være hjemsendt i kortere eller længere perioder. Så vi har været godt og grundigt underdrejet ind i mellen. Og det at blive ringet op og få at vide, at man kan være smittet, og skal hjemsendes, det er en stressende omgang. Den ene gang flyttede jeg hjemmefra og boede i et sommerhus. Sidste gang tog jeg bare hjem. Men det er en stor belastning og frustration hver gang, siger hun.

