Den lille Færge har i årevis været en elsket del af sommeren i Hillerød. Men foreløbig bliver færgen liggende i sit vinterhi. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Den Lille Færge må blive i sit vinterhi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den Lille Færge må blive i sit vinterhi

Hillerød - 22. april 2020 kl. 13:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På denne tid af året plejer Den lille Færge at blive sat i Slotssøen, som et synligt tegn på, at foråret er kommet, og skipperne er klar til sommerens sejladser. Den Lille Færge er også sejlklar, og er vinteren igennem blevet holdt vedlige.

Men myndighedernes regler for at undgå smittekæder, gør det umuligt, skriver bestyrende reder Niels Baggesen i en mail til redaktionen.

Søsætningen og starten på en sæson med sejlads på Slotssøen er derfor udsat indtil videre, og Den Lille Færge må foreløbig blive i sit vinterhi på Rønnevangs Allé.

- Det er jo en lille færge, og desværre vil vi ikke være i stand til at overholde de vigtige afstandskrav, der skal være mellem passagererne. Det er ærgerligt, for vi har glædet os meget til at komme i gang, skriver han.

Rederiet har også været nødt til at aflyse de mange chartrede ture, der er booket i løbet af vinteren, til forskellige arrangementer.

- Vi følger situationen og håber stærkt på, at kampen mod corona vil kunne ændre positivt på tingene i løbet af sommeren, men trods den åbning der finder sted lige nu, kan det være lidt svært at bevare optimismen. Det er meget spændende, om det bliver muligt at sejle med vores glade kunder og de mange glade turister i år. Skipperne ønsker alle en god sommer, og vi håber, at kampen mod corona snart vil føre til normal tilstand i Danmark og resten af verden, skriver Niels Baggesen.