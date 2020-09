Den Lille Færge er nu igennem en anderledes sæson, der har været præget af Covid-19. Foto: Signe Mereta Lauesen

Send til din ven. X Artiklen: Den Lille Færge i land med halv omsætning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den Lille Færge i land med halv omsætning

Hillerød - 17. september 2020 kl. 19:17 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I foråret var der tvivl, om Den Lille Færge overhovedet kom ud at sejle i år, men henover sommeren har Den Lille Færge sejlet som sædvanligt på Slotssøen - dog med afstandskrav, færre passagerer og til sidst også krav om mundbind. Og det kan mærkes på bundlinjen i Partrederiet Slotssøen, der dog ikke er på så dybt vand, at Den Lille Færge er truet på eksistensen.

- Omsætningsmæssigt ligger vi cirka på det halve af, hvad vi plejer. Normalt omsætter vi for omkring 500.000 kroner, siger Niels Baggesen, der er bestyrende reder i Partrederiet Slotssøen.

Den lavere indtjening skyldes dels, at Den Lille Færge først kom i vandet i starten af juni frem for den 15. maj, hvor den faste sejlplan normalt begynder, og at færgen tog færre passagerer med. I starten tog Den Lille Færge kun otte passagerer med på hver afgang, men mod slutningen af sæsonen, som endte den 15. september, tog færgen 20 passagerer med.

- Der har også været væsentligt færre udenlandske gæster. Sidste år mærkede vi en stigning i udenlandske gæster, som brugte Copenhagen Card. Dem havde vi over 4000 af sidste år. I år havde vi under 100. Så det kan selvfølgelig mærkes, siger Niels Baggesen, der understreger, at Den Lille Færge klarer sig på trods.

- Vi er lidt polstrede, så det går, men det kan godt være, vi er lidt mindre rundhåndede med at dele ud af vores overskud, end vi ellers plejer.

Selvom sæsonen 2020 for Den Lille Færge har været ulig nogen anden, er Niels Baggesen tilfreds ovenpå sommerens faste sejlture.

- Jeg synes, det er gået over al forventning. Publikum skal også have ros for at have udvist stor forståelse, og selvom vi også skulle vænne os til at sejle med visir, da der kom krav om mundbind, løste det sig hurtigt, fortæller han.

Hver skipper på færgen fik et personligt visir, og til de gæster, som ikke havde et mundbind i lommen, kunne mundbindet købes ombord på færgen.

- Det er rart at kunne sige, at alle vores gæster uden undtagelse har udvist stor forståelse for situationen, og gæsterne var også positivt indstillet på at vente ved broerne, når færgen havde fået 20 passagerer om bord. Der blev sprittet hænder, bænke og håndtag som aldrig før, og det gik fint, siger Niels Baggesen.

Han glæder sig over, at færgen overhovedet kom i vandet, for i foråret så det sort ud.

- Jeg synes faktisk, vi er kommet helskindet igennem. Vi havde frygtet, at vi skulle ligge stille hele sommeren, og det havde jo givet nul kroner i kassen, siger Niels Baggesen.

Færgen kan stadig ses sejle på søen. Det er nemlig muligt at chartre færgen, hvis man har lyst til at lave et privat arrangement. Færgen kan bookes gennem Visit Nordsjælland.

Derudover sejler Den Lille Færge igen efter fast sejlplan i skolernes efterårsferie fra lørdag den 10. oktober til søndag den 18. oktober.