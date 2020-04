Den Lille Færge har ikke opgivet helt - endnu

Et opslag på facebook om, at Den Lille Færge aflyser 2020-sæsonen, fik onsdag mange til at ærgre sig over at det nu definitivt så ud til, at coronaen tvinger færgen til at blive på land i år. Men Partsrederiet har altså endnu ikke fuldstændig opgivet håbet om at komme i søen i år, selv om det skilt, der er sat op ved færgens stoppesteder, kunne tolkes sådan.