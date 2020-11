Den Levende Julekalender plejer at tage rundt og besøge byens butikker og virksomheder, men i år kommer det hele til at foregå i et stort telt på Torvet. Arkivfoto: Frederik Frost Foto: FREDERIK FROST

Send til din ven. X Artiklen: Den Levende Julekalender i nye klæder i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den Levende Julekalender i nye klæder i år

Den Levende Julekalender bliver gennemført i år, men det bliver i en anden udgave end tidligere

Hillerød - 14. november 2020 kl. 08:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

De fleste har nok indstillet sig på, at det bliver en noget anderledes jul i år.

Corona-restriktionerne betyder, at en masse arrangementer allerede er blevet aflyst, og der er ikke umiddelbart udsigt til, at corona-situationen i Danmark bliver bedre, inden vi rammer december.

Men de mindste hillerødborgere kan dog glæde sig over, at de ikke bliver snydt for Den Levende Julekalender i år. Den bliver nemlig gennemført - dog i en lidt anden udgave end normalt.

En masse børn og deres forældre deltager hvert år i Den Levende Julekalender sammen med Nissekorpset fra den lokale teatertrup Mastodonterne. Sammen drager de ud i byen til lokale virksomheder og butikker for at finde dagens forsvundne nisse og høre dagens juleeventyr, men det kan ikke lade sig gøre i år på grund af corona-restriktionerne.

Telt på Torvet Til gengæld bliver Den Levende Julekalender gennemført som en kulturproduktion i et stort telt på Torvet, fortæller Erik Helmer Pedersen, der er direktør i Hillerød ByForum.

"Jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at vi prøver at holde fast i traditionerne i det omfang, det kan lade sig gøre - ikke mindst for børnenes skyld. Men det er selvfølgelig også meget vigtigt, at vi overholder alle corona-restriktionerne, og det kan vi gøre ved at afvikle Den Levende Julekalender som en kulturproduktion i et stort telt på Torvet i stedet for at tage rundt og besøge virksomheder og butikker. Teltet bliver selvfølgelig pyntet op med både julelys og juletræer, og jeg er sikker på, at det bliver rigtig hyggeligt," siger Erik Helmer Pedersen.

Den Levende Julekalender starter den 1. december og kan opleves hver dag helt frem til den 24. december. Arkivfoto: Frederik Frost

Skal have billet Det kræver billet at komme ind i teltet og deltage i Den Levende Julekalender, der afholdes hver dag fra den 1. til den 24. december. Billetterne er gratis, men det er altså nødvendigt at bestille billet for at sikre, at der ikke kommer flere end 50 personer ind i teltet.

"Vi er i løbende dialog med politiet, og vi er klar til at sadle om, hvis der kommer nye eller andre retningslinjer undervejs. Nu har vi fået mulighed for at gennemføre Den Levende Julekalender som en kulturproduktion, og det betyder, at vi skal leve op til en række regler, og det vil vi selvfølgelig gøre til punkt og prikke," siger Erik Helmer Pedersen, der synes, det er forsvarligt at gennemføre Den Levende Julekalender med det nye koncept.

"Vi tager corona-situationen meget alvorligt, men børn elsker traditioner. Vi vil ikke aflyse julen, og jeg synes, at vi skal forsøge at få en så normal jul som overhovedet muligt - samtidig med at vi selvfølgelig overholder alle regler. Jeg elsker også selv traditioner, og jeg husker stadig 2010, hvor der ikke kom julelys op i byen. Det vil jeg nødig opleve igen, og jeg tror, det er vigtigt - ikke mindst for børnenes skyld - at vi prøver at holde fast i traditionerne i det omfang, det er forsvarligt," siger Erik Helmer Pedersen.

Selv om teatertruppen Mastodonterne har måttet aflyse deres juleforestilling i år, fordi hele truppen ikke må mødes for at øve på grund af forsamlingsforbuddet, så kan Mastodonterne stadig være med i Den Levende Julekalender, da de kun optræder få nisser ad gangen.

"Heldigvis er Mastodonterne også med i år. Det har været en tradition siden 2011, at de sørger for glade nisser, der frembringer smil hos børnene," slutter Erik Helmer Pedersen.