Den Levende Julekalender aflyses fra onsdag

Normalt foregår Den Levende Julekalender på den måde, at nisserne hver dag leder efter en nisse, der er stukket af, i en af byens butikker eller kultursteder. I år havde arrangørerne for at forhindre at for mange børn og forældre samledes valgt at holde julekalenderen i et telt på Torvet med tilmelding, så deltagerantallet kunne styres.

- Vi er selvfølgelig kede af det, men der er ikke noget at gøre ved det. Jeg er bekymret, og det ærgrer mig, for jeg mener, at børn har behov for traditioner, og Den Levende Julekalender er virkelig blevet en tradition, som børnene glæder sig til hvert år. Forhåbentlig er de klar over, at 2020 er et specielt år, og at der kommer en julekalender igen til næste år, siger Steen Lünell og fortsætter:

- Nisser er optimister, så vi er glade for, at vi har lavet en tredjedel af julekalenderen, og det bliver alligevel jul. Vi er sprængfyldt af håb for, at næste jul bliver med 320 km/t. Vi har taget den positive hat på hele vejen igennem, for Mastodonterne elsker at få en udfordring, og vi har set det som en udfordring at få det telt fuld af fest. Jeg synes, der har været højt humør i teltet, og c4 har gjort et stort arbejde for at få de nye rammer til at fungere, siger Steen Lünell.