Se billedserie Skoleleder Morten S. Pedersen glæder sig til at præsentere skolens nye navn. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

Den Alternative Skole skifter navn

Hillerød - 20. juni 2019 kl. 10:13 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 45 år som Den Alternative Skole skifter lilleskolen på Rønbjerg Allé navn. Beslutningen har været nogle år undervejs, men nu er det tid, fortæller skoleleder Morten S. Pedersen. Den Alternative Skoles tradition og tilgang er at drive en demokratisk, nysgerrig og engagerende lilleskole for 7.-10. klasse med vægt på projektundervisning, faglig dybde, selvstændighed, fællesskab og personlig udvikling. Men tiden er i følge skolelederen løbet fra skolens navn, og derfor er det besluttet, at den skal have nyt.

- Navnet Den Alternative Skole stammer fra 1970'erne. Dengang var folkeskolen rimelig entydig, og alternativ betød egentlig bare en anden retning. Men navnet kan i dag opfattes som om, at vi er i opposition til samfundet og det øvrige uddannelsessystem, og det er vi ikke. Vi er en skole for alle, og vi bygger naturligt bro mellem grundskolen og de videregående uddannelser. Vores elever er, når de forlader 9. eller 10. klasse, i meget høj grad rustede til de øgede krav om selvstændighed, de møder på gymnasierne og de andre ungdomsuddannelser samtidig med, at de er åbne, vidende, engagerede og omsorgsfulde medmennesker, siger skoleleder Morten S. Pedersen.

Kæmper om eleverne

Skolen har i dag 53 elever fordelt på 7.-10. klasse. Ifølge Morten S. Pedersen spørger forældre til kommende elever under optagelsessamtalerne altid ind til, hvorfor skolen hedder, som den gør.

- Forældrene spørger til, om det er fordi, eleverne er alternativt begavet, og hvorfor de ikke kender skolen. Vi har en opgave med at få spredt budskabet om skolen ud, for vi kæmper om eleverne med nogle meget stærke folkeskoletilbud i området. Og overordnet set handler det om, at vi skal have hævet vores elevtal, siger han.

I tråd med skolens demokratiske tradition vil eleverne blive inddraget i udviklingen af det nye navn. Allerede på mandag holdes den første workshop, og navnet skal være på plads om to uger, når eleverne går på sommerferie.

Undervisning på tværs

Navneskiftet sker også på baggrund af en faglig oprustning. Blandt skolens særkender er, at eleverne har linjefag på tværs af årgangene, hvor ældre og yngre elever samarbejder struktureret både fagligt og med personlig udvikling. De ældre elever er kulturbærere over for de yngre elever og præger dem med ansvarsfølelse og engagement. Skolen bliver af eleverne nogle gange betgnet som at være på efterskole bare uden at flytte hjemmefra. Den tilgang bliver nu udvidet, så undervisningen i flere fag vil foregå på tværs af årgangene.

- Ved at undervise mere på tværs af årgange og alder, opnår vi flere fordele. Samarbejde og det at kunne lære af og med hinanden er en af de vigtigste kompetencer at få med fra grundskolen i dag. Mere lærersamarbejde giver yderligere mulighed for at differentiere vores undervisning endnu bedre og dermed også bedre at kunne tage hånd om elever, der har behov for et fagligt løft. Når vi åbner for mere aldersintegreret undervisning, betyder det også at de fagligt stærke og ressourcestærke elever vil kunne bidrage og selv vokse gennem samarbejde, siger Morten S. Pedersen.