Den Alternative Skole bliver til Nordsjællands Friskole

Hillerød - 05. juli 2019 kl. 04:44 Af Camilla Bjørkman Aagaard

For få uger siden meddelte Den Alternative Skole, der ligger i det vestlige Hillerød på Rønbjerg Allé, at skolen efter sommerferien skifter navn. Efter en demokratisk proces, hvor eleverne har været med til at finde det nye navn, er navnet på plads. Den Alternative Skole bliver til Nordsjællands Friskole.

Baggrunden for navneskiftet er ifølge skoleleder Morten S. Pedersen, at tiden er løbet fra det gamle navn, der kan opfattes som om, skolen er i opposition til det øvrige samfund og uddannelsessystem og kun er for nogle bestemte typer skoleelever. Men det er ikke tilfældet, understreger han. Skolen er for alle, og med det nye navn ønsker skolen at signalere mere åbenhed samtidig med, at man mere tydeligt ønsker at signalere skolens naturlige opland.

- For os har det været vigtigt at komme af med det lidt ekskluderende præg, som det gamle navn havde. Vi er en lille skole, som bygger på nærhed og tætte relationer til lærerne og eleverne imellem. Det kan minde om at være på efterskole - bare uden at flytte hjemmefra. Og vi tiltrækker elever fra hele Nordsjælland, så det er naturligt at vise i navnet, siger Morten S. Pedersen.

Skolen tilføjer derudover også sloganet »Som at tage på efterskole uden at flytte hjemmefra« til det nye navn for at vise skolens retning. Det henviser til, at skolens elever gennem deres år på skolen - udover at være i en årgangsbestemt klasse - også tilhører en hjemmegruppe, der går på tværs af årgangene fra 7. til 10. klasse. Mange af skolens faglige og sociale aktiviteter er forankret i hjemmegrupperne.

Skolens elever har været inddraget i navneudviklingen og har blandt andet deltaget i navneworkshops.

- Navnet er faktisk et forslag fra en af eleverne, og det er også ret betegnende for, hvilken type skole, vi er. Demokrati og inddragelse af eleverne i både store og små beslutninger på skolen er en dybt forankret del af vores DNA. Også derfor er jeg glad for, at eleverne har bidraget til at finde på et nyt navn, som alle skolens nuværende og kommende elever skal kunne se sig selv i, siger Morten S. Pedersen.

Det er Anna Duus, der efter sommerferien skal gå i skolens 10. klasse, der har foreslået det nye navn.

- Jeg foreslog Nordsjællands Friskole, fordi vi ikke kun har elever fra Hillerød, men fra hele Nordsjælland. Så det er for at nå ud til flere elever og forældre på den måde. Og vi er jo lidt en blanding mellem en lilleskole og en friskole, men jeg synes, vi lænede os mere over mod en friskole end en lilleskole. Vi er meget vores egen skole, og det synes jeg, vi skal blive ved med at være - også selvom vi skifter navn, siger Anna Duus og fortsætter:

- Jeg synes, det er vildt fedt, at vi som elever kan sige vores mening i selve processen og har fået lov til at bestemme navnet. Det er det fede ved skolen - at vi har så meget indflydelse og kan være med i sådan en forholdsvis stor beslutning.

Det formelle navneskift finder sted i løbet af august. Dels skal det godkendes af skolens generalforsamling, og dels skal der udarbejdes nyt logo.