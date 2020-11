Se billedserie Lasse Treu, faglig konsulent i 3F

Demonstranter i strid med bøfhus

Fredag eftermiddag demonstrerede fagforeninger for bedre lønforhold foran Jensens Bøfhus i Hillerød.

Hillerød - 28. november 2020 kl. 06:44 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

En ældre mand slap speederen, så hans bil bare trillede langsomt henad Slotsgade ved Slotssøen. Han havde tydeligvis set demonstranternes banner og lagde an til at vise sin opbakning. Mens han tog hele svinget ud for Jensens Bøfhus i sneglefart, holdt han med et hårdt og langt tryk hornet i bund, så al tale forstummede, og smilene bredte sig.

For de knap tyve demonstranter, der stod i den tågede efterårskulde må det have varmet en smule.

I Hillerød såvel som i syv andre danske byer var der fredag arrangeret demonstration af 3F Ungdom i anledning af årsdagen for, at Jensens Bøfhus opsagde sin overenskomst. Iklædt refleksveste og mundbind gav demonstranterne, hvoraf der var flere fra gruppen Revolutionære Socialister end unge fagforeningsmedlemmer, deres umisforståelige mening til kende om den beslutning.

- Vi er her for at kæmpe for de unges arbejdsvilkår, lød det fra faglig konsulent i 3F, Lasse Treu.

- Det er en stor udfordring med unge uden overenskomst. De har ikke de samme rettigheder og får mindre i løn, sagde han.

Han var på gaden for at uddele flyers og gå i dialog med forbipasserende og understregede, at der ikke var tale om en opfordring til boykot.

Hvad laver en tjener?

Indenfor i Jensens Bøfhus i Hillerød har den administrerende direktør Anders Nikolaisen ikke kunnet undgå at høre de mange støttende dyt. Han ryster dog ikke på hånden af fortrydelse over den beslutning, bøfhuset har truffet. Han er selv iklædt en rød t-shirt, hvor der står »Vi følger 3F's overenskomst«.

Jensens Bøfhus tilbyder nemlig de unge ansatte vilkår, der tilsvarer den overenskomst 3F har indgået med restaurantkæden Flammen.

- Vi tror på, at der skal være lige konkurrencevilkår i branchen. Vi har valgt at følge den overenskomst, 3F har lavet med vores største konkurrent. Marginalerne i branchen er relativt små, så ellers ville det skævvride branchen, siger Anders Nikolaisen.

I den overenskomst er der tale om enhedsarbejdere, der alle får det samme i løn, mens personalet i Jensens Bøfhus' gamle overenskomst var delt op i flere kategorier.

Det betyder, at opvaskere går lidt op i løn, mens serveringspersonale går lidt ned i løn, forklarer Anders Nikolaisen det.

I 3F hæfter man sig dog ved, at bøfhusets nye tjenere nu får 20 kroner mindre i timen. Den store strid er derfor, hvad der kendetegner en tjener, og når 3F har indgået en anden overenskomst med Flammen, end de er villig til at tilbyde Jensens Bøfhus, så er tjenerens arbejde centralt, forklarer Lasse Treu.

- Der er ingen tjener, der serverer maden på Flammen. Det er ikke de samme restauranter, og derfor kan det ikke sammenlignes, siger han.

Savner fleksibilitet

Anders Nikolaisen mener ikke, at den gamle overenskomst var tidssvarende. Jensens Bøfhus har meget få faglærte tjenere ansat, så han er glad for de nye 'enhedsmedarbejdere', der giver ham en større fleksibilitet. Nu kan opvaskere, tjenere og kokke skifte arbejdsopgaver og afløse hinanden.

- Den gamle overenskomst sigter på gamle Tjener Boldt-typer. Dem ser man sjældent på konceptrestauranter. Her er det ikke så vigtigt, om man serverer fra højre eller venstre, siger han.

Når der demonstreres for bedre forhold i Hillerød, så mener den administrerende direktør altså, at der var en lang række restauranter, der var mere oplagte at stille sig ude foran.

- Kun 10 procent i vores branche er dækket af overenskomst. Det er et paradoks, at de vælger at stille sig her, hvor vi følger en 3F-overenskomst. De kan bare vælge at gå en tur ned ad gågaden til de 90 procent, siger han.

Demonstranterne har varslet, at de vil gentage aktionen for Jensens Bøfhus lørdag den 5. december.