Se billedserie Demonstration på Torvet i Hillerød lørdag formiddag i forbindelse med de verserende overenskomstforhandlinger. Foto: Allan Nørregaard

Demo: Offentligt ansatte skal ikke være arbejdsmarkedets B-hold

Hillerød - 16. april 2018 kl. 05:49 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over for de mellem 300 og 400 deltagere ved demonstrationen lørdag på Torvet i Hillerød i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger for kommunaltansatte, statsansatte og ansatte i regionerne blev det gentaget igen og igen: De offentligt ansatte vil have del i opsvinget, de vil have reallønsfremgang. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Ifølge forbundsformand for FOA - Fag og Arbejde Dennis Kristensen, der også er topforhandler i overenskomstforhandlingerne, viser forhandlingerne, om vi går imod en situation, hvor vi skal have et arbejdsmarked, der består af et B-hold og et A-hold: Et B-hold for de offentligt ansatte og et A-hold for det øvrige arbejdsmarked.

- Om vi med andre ord skal være B-holdet, når det handler om ringere vilkår, ringere løn, ringere beskyttelse som offentligt ansatte i forhold til resten af arbejdsmarkedet. Om vi skal med på vognen, når den økonomiske krise afløses af et opsving. Og det opsving er i fuld gang, sagde Dennis Kristensen.

Også socialrådgivernes formand, Majbritt Berlau, og LO Hovedstadens formand, Per Olsen kommenterede lønnen.

- Siden 2011 har vores faglige organisationer holdt igen på lønkrav. Men vi løber konstant stærkere, sagde Majbritt Berlau og fastslog som Dennis Kristensen, at Danmark er i økonomisk vækst.

- Den offentlige sektor er infrastrukturen og grundlaget for den private sektor. Det er den offentlige sektor, der sikrer, at den private sektor fungerer. Det er helt berettiget, at vi vil have samme lønudvikling, sagde hun og blev svaret med klapsalver.

Per Olsen sagde:

- Når man ser på, hvad lønningerne er på sundhedsområdet, for dem der skal passe vores syge og ældre, ja så synes jeg, man skal skamme sig, sagde han og fik ligeledes klapsalver som svar.

- Skal man tiltrække unge i fremtiden, så er man selvfølgelig nødt til at sikre sig, at lønvilkårene er i orden, tilføjede han.